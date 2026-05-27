Зеленський попросив Трампа й Конгрес США не припиняти свою підтримку України

Президент України Володимир Зеленський надіслав американському колезі Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа через критичний дефіцит систем протиповітряної та протиракетної оборони в Україні. Про це в середу, 27 травня, першим повідомило видання The Kyiv Independent, а згодом підтвердив радник українського президента з комунікацій Дмитро Литвин.

«Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет – ми покладаємося на наших друзів. Коли йдеться про захист від балістичних ракет – ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати», – йдеться у листі.

Зеленський також наголосив, що нинішні темпи постачання озброєння у межах програми PURL не відповідають реальному масштабу загрози, з якою зіштовхується Україна через посилення російських атак.

«Я, від імені українського народу, з усією повагою прошу президента та Конгрес США не припиняти свою підтримку. І допомогти нам забезпечити цей життєво важливий засіб захисту від російського терору – ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи, щоб зупинити російські балістичні ракети та інші ракетні атаки Росії», – написав Володимир Зеленський.

Звернення українського президента з’явилося на тлі посилення масованих повітряних атак РФ по Україні та публічних погроз Москви завдати нових ударів великої дальності по Києву, зокрема по так званих «центрах ухвалення рішень».

Неназваний український чиновник у коментарі The Kyiv Independent визнав, що ситуація із протиракетною обороною залишається складною. Влада побоюється, що запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot та іншого західного озброєння може не вистачити для відбиття нових російських атак.

За словами чиновника, посолка України в США Ольга Стефанішина розіслала цей лист Білому дому, спікеру Палати представників Майку Джонсону та іншим членам Конгресу.

Нагадаємо, під час масованої атаки у ніч на 24 травня Росія випустила щонайменше 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет різних типів і 600 дронів. Основною ціллю ворога став Київ. У місті загинуло троє людей, понад 90 – отримали поранення. Також росіяни убили двох чоловіків у Київській області.

За даними керівника Київської МВА Тимура Ткаченка, за кількістю локацій із пошкодженнями атака 24 травня стала найбільшою з початку повномасштабного вторгнення.