Велика Британія, Франція та низка інших держав-членів НАТО виступили проти ініціативи генерального секретаря Альянсу Марка Рютте щодо суттєвого збільшення військової підтримки України. Про це у неділю, 24 травня, повідомила британська газета The Telegraph.

Рютте планував винести відповідну пропозицію на затвердження під час щорічного саміту НАТО в Анкарі. Ідею вже підтримали щонайменше сім країн Альянсу, які наразі витрачають на допомогу Україні понад 0,25% свого ВВП. Втім, рішення в межах НАТО ухвалюються лише одностайно, а наразі ініціативу заблокували одразу п’ять держав. Серед них – Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада.

Для Лондона така позиція викликала особливу увагу, оскільки британський уряд традиційно заявляє про себе як про одного з головних союзників України. Додаткової критики уряду Кіра Стармера зазнав і через нещодавнє пом’якшення санкцій щодо імпорту нафтопродуктів російського походження. Наразі офіційний внесок Британії становить близько 3 млрд фунтів стерлінгів щороку, що дорівнює приблизно 0,1% ВВП країни. За обсягами допомоги це третій показник після США та Німеччини, однак він залишається значно нижчим за запропонований Рютте рівень.

За інформацією Кільського інституту світової економіки, Нідерланди, Польща, а також країни Скандинавії та Балтії вже витрачають на підтримку України 0,25% ВВП або навіть більше. Водночас Франція, Іспанія та Італія – третя, четверта та п’ята економіки Європи – неодноразово ставали об’єктом критики через недостатній рівень допомоги Києву.

Нагадаємо, 22 травня двопартійна група американських сенаторів направила лист очільнику Пентагону Піту Гегсету з вимогою пришвидшити військову допомогу для України та країн Балтії на загальну суму в 600 млн доларів.