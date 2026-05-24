Магазин Rikky Hype має флагманський магазин на Хрещатику

У Києві унаслідок російської ракетної атаки зруйновано склад українського бренду одягу Rikky Hype. Про це компанія повідомила у соцмережах. Зазначають, що сталось пряме влучання ракети у складське приміщення, унаслідок чого об’єкт повністю знищено.

«Сьогодні вночі ворог зруйнував усе, що ми будували дев’ять років. Прямим влучанням ракети було знищено два поверхи та 1000 м² усієї нашої продукції», – повідомили в Rikky Hype.

Водночас наголосили, що ніхто зі співробітників не постраждав. «Ми дякуємо долі, що жоден співробітник не постраждав. Нам дуже важко це писати, згодом повідомимо про режим роботи та плани на майбутнє», – додав бренд.

Сайт Rikky Hype тимчасово призупинив роботу на кілька днів. Команда бренду пообіцяла зв’язатися з покупцями щодо вже оформлених замовлень упродровж двох днів.

Довідково. Rikky Hype – український бренд спортивного одягу та білизни. У лінійці бренду також базовий одяг – худі, футболки, джогери та шорти. Улітку 2025 року бренд відкрив флагманський магазин на Хрещатику.

До слова, взимку Rikky Hype опинився в центрі скандалу через колаборацію з «Укрпоштою» до Дня святого Валентина. Кампанія «Пошта кохання», присвячена культурі паперових листів і шкільних валентинок, викликала критику в соцмережах через рекламні фото зі стилізацією під шкільну форму. Користувачі звинуватили бренд і «Укрпошту» в сексуалізації образу школярок. Після хвилі обурення «Укрпошта» видалила частину контенту, перепросила та заявила, що не толерує сексуалізацію неповнолітніх. Rikky Hype також прибрав зі своїх сторінок фото, яке викликало найбільше критики.

Нагадаємо, 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і дронів. Нічна атака стала однією з наймасштабніших за весь час повномасштабної війни. За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила щонайменше 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет різних типів і 600 безпілотників. Основним напрямком удару став Київ.

У столиці загинуло щонайменше двоє людей, понад 70 – отримали поранення. Також росіяни убили двох чоловіків у Київській області.