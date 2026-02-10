На тлі скандалу «Укрпошта» видалила допис про кампейн зі соцмереж

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив, що компанія припинила співпрацю з брендом одягу Rikky Hipe. Це сталося через скандал навколо рекламного фото моделі в образі старшокласниці, яке частина суспільства назвала сексуалізованим та недоречним.

«Публікація, що викликала резонанс, – це наша помилка. Передусім моя особиста. Ми не врахували важливий контекст чутливої теми. А саме – обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії щодо змін в законодавстві про вік дозволу на шлюб та ребрендинг “Укрпошти”. У цьому контексті було ухвалено неправильне рішення, і я це визнаю», – написав Смілянський.

Гендиректор повідомив, що для ухвалення рішення консультувався з освітянами й фахівцями, які працюють з питаннями захисту дітей. Він також подякував українцям, які звернули увагу на скандальну колаборацію.

«Як громадянин я щиро вдячний вам за цю роботу. Як генеральний директор “Укрпошти” – прошу вибачення від свого імені та від імені команди», – додав він.

Окремо Ігор Смілянський зазначив, що «Укрпошта» планує розширяти свою цільову аудиторію, зокрема і на молодих українців.

«Ще один нюанс – коли купа дописувачів натякала, що “Укрпошті” не варто працювати з молодіжним брендом, бо у нас на відділення приходять пенсіонери й працюють у нас “бабусі пенсійного віку”, то хотів би нагадати, що у сучасній європейській країні такі дописи – це ейджизм. Хто не вивчив англійську – дискримінація за віком», – ідеться в повідомленні.

Скандал навколо колаборації «Укрпошти» та Rikky Hype

6 лютого АТ «Укрпошта» й бренд молодіжного одягу Rikky Hype розробили колаборацію «Пошта кохання» до Дня святого Валентина. Ідея полягала в тому, щоб відродити культуру паперових листів і нагадати про обмін валентинками в шкільні часи. У магазинах бренду в Києві й Дніпрі планували встановити спеціальні скриньки, через які клієнти могли б відправити валентинки з ексклюзивними марками й конвертами.

Після початку кампейну користувачі соцмереж побачили на деяких з рекламних фото елементи сексуалізації школярок. Так, на одній з таких світлин біля шкільної дошки позувала «старшокласниця» в мініспідниці, рожевому светрі та білих колготках. Багато користувачів соцмереж назвали фото занадто відвертим, а спідницю – закороткою.

Скриншот фото, яке видалили «Укрпошта» та Rikky Hype

У відповідь на шквал критики «Укрпошта» прибрала згаданий допис зі своїх сторінок в соцмережах та попросила вибачення у тих, кого контент обурив. Там заявили, що не толерують жодних форм сексуалізації неповнолітніх і пообіцяли переглянути підходи до партнерських проєктів. Бренд Rikky Hype залишив допис, однак із нього видалили фото, що критикували.

Згодом Rikky Hype опублікував нову заяву зі справжніми шкільними фото своєї команди, «аби показати, чим надихалися для створення кампейну».