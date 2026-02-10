Російському агенту призначили 15 років тюрми за залишену біля львівського вокзалу вибухівку
Засуджений заявив, що не під’єднав дроти, бо хотів отримати лише гроші за свою роботу
Залізничний районний суд Львова виніс вирок мешканцю Київщини, якого росіяни завербували для вчинення теракту у Львові. Чоловік забрав рюкзак із вибухівкою та залишив його біля вокзалу. У суді він стверджував, що не під’єднав дроти, оскільки хотів отримати лише гроші за свою роботу. Суд призначив йому 15 років тюрми за державну зраду.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, мешканець Київщини у телеграмі отримав пропозицію роботи від росіян. Він приїхав потягом до Львова, забрав у вказаному місці рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм, який залишив 1 березня 2025 року на паркувальному майданчику біля залізничного вокзалу. Після цього агента затримала СБУ. Щодо нього порушили кримінальну справу за статтею про держзраду.
У суді обвинувачений Дмитро Никоненко частково визнав свою провину. Він розповів, що йому запропонували перемістити пакунок з одного місця у інше, при цьому чоловік розумів, що спілкується з росіянами. Житель Київщини стверджує, що це зробити погодився заради грошей (1000 доларів). У Львові у визначеному місці він забрав рюкзак із саморобною вибухівкою. Йому сказали, що пристрій треба зарядити, перемістити на вулицю, де розташований ТЦК, та під’єднати дроти.
Дмитро Никоненко заявив у суді, що на цій вулиці він не знайшов «менш людного місця», тому вирішив позбутись пристрою, залишити його біля вокзалу і поїхати додому. Чоловік стверджує, що не під’єднав дроти. Обвинувачений повідомив також, що, коли побачив у рюкзаку вибухівку, то не розповів правоохоронцям через страх, що його затримають.
З матеріалів справи відомо, що у рюкзаку, який забрав обвинувачений, завдяки правоохоронцям був імітаційний вибуховий пристрій. Однак російський агент про це не знав.
Цю справу розглянула колегія суддів у складі Богдани Гедз, Дмитра Боровкова, Наталії Галайко. Судді дослідили усі матеріали та аргументи, призначивши затриманому покарання – 15 років та один місяць тюрми з конфіскацією майна. До вироку додали невідбуту частину покарання за іншим вироком. На вирок ще можна подати апеляцію.