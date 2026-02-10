Чоловік забрав рюкзак із вибухівкою та залишив його біля вокзалу, після чого його затримали

Залізничний районний суд Львова виніс вирок мешканцю Київщини, якого росіяни завербували для вчинення теракту у Львові. Чоловік забрав рюкзак із вибухівкою та залишив його біля вокзалу. У суді він стверджував, що не під’єднав дроти, оскільки хотів отримати лише гроші за свою роботу. Суд призначив йому 15 років тюрми за державну зраду.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, мешканець Київщини у телеграмі отримав пропозицію роботи від росіян. Він приїхав потягом до Львова, забрав у вказаному місці рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм, який залишив 1 березня 2025 року на паркувальному майданчику біля залізничного вокзалу. Після цього агента затримала СБУ. Щодо нього порушили кримінальну справу за статтею про держзраду.

У суді обвинувачений Дмитро Никоненко частково визнав свою провину. Він розповів, що йому запропонували перемістити пакунок з одного місця у інше, при цьому чоловік розумів, що спілкується з росіянами. Житель Київщини стверджує, що це зробити погодився заради грошей (1000 доларів). У Львові у визначеному місці він забрав рюкзак із саморобною вибухівкою. Йому сказали, що пристрій треба зарядити, перемістити на вулицю, де розташований ТЦК, та під’єднати дроти.

Дмитро Никоненко заявив у суді, що на цій вулиці він не знайшов «менш людного місця», тому вирішив позбутись пристрою, залишити його біля вокзалу і поїхати додому. Чоловік стверджує, що не під’єднав дроти. Обвинувачений повідомив також, що, коли побачив у рюкзаку вибухівку, то не розповів правоохоронцям через страх, що його затримають.

З матеріалів справи відомо, що у рюкзаку, який забрав обвинувачений, завдяки правоохоронцям був імітаційний вибуховий пристрій. Однак російський агент про це не знав.

Цю справу розглянула колегія суддів у складі Богдани Гедз, Дмитра Боровкова, Наталії Галайко. Судді дослідили усі матеріали та аргументи, призначивши затриманому покарання – 15 років та один місяць тюрми з конфіскацією майна. До вироку додали невідбуту частину покарання за іншим вироком. На вирок ще можна подати апеляцію.