На Львівщині розгорівся скандал щодо поховання померлого військового Василя Болога. 30-річний військовий був мешканцем Львова. Його найближчий родич – двоюрідний брат з Сокаля – висловив побажання поховати брата у своєму місті, однак Сокальська міськрада відмовилася виділяти гроші на поховання військового, який не є мешканцем їхньої громади. У результаті Василя Болога поховають з почестями на військовому полі Голосківського цвинтаря у Львові 5 лютого.

Така ситуація, коли громада відмовилася ховати військового, на Львівщині трапилася вперше. Її подробиці з’ясовував ZAXID.NET.

Василь Болог боронив Україну на Донеччині

30-річний львів’янин Василь Болог у серпні 2024 року був умовно-достроково звільнений з в’язниці, де з грудня 2023 року відбував покарання за крадіжку та розбій, та одразу мобілізований на військову службу. Воював на донецькому напрямку у складі 425 окремого штурмового полку «Скеля». Помер 12 січня цього року – за два дні до свого дня народження.

Так склалося, що батьки військового померли давно, одружений він не був. Найближчими родичами Василя Болога виявилися два брати – двоюрідний з Сокаля та троюрідний зі Львова. У військових документах Василь Болог вказав контакти довіреної особи – двоюрідного брата Романа Беня з Сокаля. Тобто, зазначив, з ким контактувати у випадку його загибелі чи з інших питань.

Загиблий військовий Василь Болог (фото ЛМР)

Роман Бень, який зараз є в’язнем львівського СІЗО, 3 лютого оприлюднив допис у фейсбуці, заявивши, що міська влада Сокаля відмовляється ховати його брата, оскільки той не був мешканцем громади. Таку інформацію він отримав від ТЦК.

«Заступники (мера – ред.) відповіли, що дана особа не з Сокальської громади, і оскільки він не проживав в місті Сокаль, вони не збираються виділяти кошти на його поховання та провести в останню дорогу з почестями. Дослівно сказали: нехай Львів його ховає», – йдеться у дописі Романа Беня. Він зазначив, що хотів поховати брата у Сокалі, щоб мати змогу відвідувати могилу.

«Такі випадки доволі рідкісні»

Начальник відділу управління внутрішньої політики департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міськради Віталій Задорожний каже, що мерія отримала дані від обласного моргу про померлого воїна Василя Болога, щодо поховання якого не зголошувалися ні військова частина, ні родичі.

«Ми зі свого боку знайшли контакти військової частини, у якій служив Василь Болог. Частина знайшла інформацію про те, що воїн надав контакти довіреної особи – двоюрідного брата (Романа Беня – ред.), який проживає в Сокалі. За процедурою, таке поховання мало би здійснюватися у Сокалі, оскільки найближчий член сім’ї проживає у цій громаді», – розповів Віталій Задорожний.

З його слів, попередньо львівська мерія отримала інформацію, що місцевий ТЦК спільно з Сокальською громадою запланували поховання Василя Болога, одна в останній момент Сокальська міськрада відмовилася здійснити поховання, аргументуючи тим, що загиблий не є мешканцем їхньої громади.

«Спершу Шептицький ТЦК інформував, що похорон запланований. Але вчора від ТЦК ми отримали інформацію, що громада відмовилася здійснити поховання, – розповів Віталій Задорожний. – Ми своєю чергою зв’язалися з троюрідним братом загиблого військового, який є мешканцем Львова. Будемо здійснювати поховання 5 лютого за військовим церемоніалом із залученням усіх служб через гарнізонний храм Петра і Павла на військовому полі Голосківського кладовища».

Віталій Задорожний займається організацією поховань загиблих воїнів 2,5 роки. Він каже, що такі історії, коли громада відмовляється хоронити бійця, трапляються вкрай рідко.

«Кожна громада має зобов’язання здійснити похорон воїна, який є її мешканцем. Часом родини мають запити здійснити поховання в іншій громаді. Якщо на це є підстави, то такі побажання враховуються», – додає посадовець.

Так у Львові, окрім поховання загиблих воїнів-львів’ян, хоронять військових з числа внутрішньо переміщених осіб – уродженців Донеччини чи Луганщини. Щодо кожного похорону воїна в міській раді проводять зустрічі з родиною, на якій детально обговорюють усі моменти, пов’язані з організацією прощання.

«Родич, що у в’язниці, не буде на могилі»

Міський голова Сокаля Сергій Касян стверджує, що міськрада не відмовлялася ховати Василя Болога, однак вважає, що доцільніше хоронити воїна у Львові.

«Ми не відмовляли. Просто при наявності родичів у Львові, нащо ховати у Сокалі? Той родич, що у в’язниці, він не буде на могилі», – каже Сергій Касян.

Він також зазначив, що в Сокалі діє міська програма, за якою родичі загиблих героїв отримують 35 тис. грн і здійснюють поховання самостійно, а в цьому випадку двоюрідний брат не зміг би організувати похорон.

«Гроші виділяємо родині, яка здійснює поховання. Вони наймають похоронну команду і самі все обирають. Це єдиний фінансово правильний шлях. Вже два роки така процедура. Так, як раніше робили, це неправильно», – додає Сергій Касян.

На запитання щодо поховання воїнів-сиріт, мер відповів, не деталізувавши процедуру: «Якщо є сирота, ми знаходимо шляхи, як це зробити».