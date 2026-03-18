На ефіри в лютому запросили всього двох опозиційних представників

У лютому 2026 року переважна більшість гостей національного телемарафону «Єдині новини» була представниками головуючої партії «Слуга народу» та Офісу президента. Опозиційні представники в ефірі телемарафону зʼявилися всього двічі за місяць, йдеться у щомісячному моніторингу інтернет-видання «Детектор медіа».

Згідно з даними моніторингу, у лютому співвідношення представників влади та опозиційних сил в ефірі телемарафону склало 96% проти 4%. Провладних спікерів запрошували в ефір 44 рази, а опозицію – лише двічі.

Найчастіше під час телемарафону мали слово представники «Слуги народу» – у 28 ефірах. Посадовці Офісу президента були запрошені 10 разів, а представники Кабміну – 6 разів.

Водночас в ефірі «Єдиних новин» був один гість від партії «Голос» та одна позафракційна заступниця голови парламенту. Зазначається, що раніше найпопулярнішою опозиційною партією в ефірі телемарафону була «Батьківщина», проте після того, як її голові Юлії Тимошенко повідомили підозру за купівлю голосів у парламенті, представники її партії перестали зʼявлятися в ефірі «Єдиних новин».

Представників партії «Європейська солідарність» та депутатської групи «Довіра» в ефірі протягом лютого не було. Зазначається, що в січні співвідношення представників влади та опозиції в телемарафоні становило 41 проти 6 спікерів.

Зазначимо, на роботу телемарафону Кабінет міністрів запланував виділити 1,557 млрд грн. «Єдині новини» фінансуються як іномовлення та «Укрінформ». Збільшення бюджету на телемарафон зумовлене тим, що «Суспільне» вийшло з «Єдиних новин» та розпочало самостійний ефір.

Раніше опитування соціологічної групи «Рейтинг» зафіксувало, що телемарафон має найменший рівень довіри серед українців з-поміж інших джерел інформації – всього 25%. Не довіряють «Єдиним новинам» 39% українців.