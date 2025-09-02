39% опитаних українців не довіряють телемарафону

Телемарафон «Єдині новини» має найменший рівень довіри серед українців з-поміж інших джерел інформації. Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг», опублікованого 1 вересня.

Група опитала 2000 респондентів щодо джерел новин, якими вони користуються. Згідно з опитуванням, здебільшого українці регулярно користуються такими джерелами інформації:

телеграм-канали – 52% опитаних

ютуб-канали – 32%

фейсбук – 28%

телемарафон «Єдині новини» – 25%

чати у вайбері – 25%

Зазначається, що 84% українців ніколи не читають газети та журнали для отримання інформації. 75% не слухають радіо для новин. Крім того, понад 60% не користуються регіональними медіа чи міжнародними онлайн-медіа.

Рейтинг довіри джерелам інформації. Клікніть на інфографіку, щоб збільшити її. Джерело СГ "Рейтинг"

Згідно з опитуванням, українці мало довіряють медіа загалом. Найбільший відсоток довіри зберігається за телеграмом – 29%, та ютубом – 24%. Міжнародним й українським онлайн-медіа довіряють 16% опитаних.

«Найбільше українці не довіряють єдиному телемарафону (39% не довіряють або скоріше не довіряють, 24% вагаються, 19% важко відповісти)», – йдеться в опитуванні.

Зазначається, що майже 40% українців ніколи не перевіряють достовірність інформації, водночас 18% роблять це завжди. Частіше перевіркою інформації займається молодь, люди з вищою освітою та військові. Найпоширенішими практиками перевірки достовірності інформації стали використання власної інтуїції та досвіду (34%) та порівняння з кількома авторитетними джерелами (25%).

За результатами інформаційного тесту, 59% українців вразливі до дезінформації. Ті, хто може стати жертвою неправдивих новин, «значно менше» підтримують вступ України до ЄС і НАТО та дії влади, менше переглядають суспільні та політичні новини і мають меншу довіру до медіа. Зазначається, що вони також оцінюють власну спроможність відрізнити дезінформацію від правди так само високо, як і невразливі громадяни.

Згідно з опитуванням, вразливі до дезінформації українці відносно частіше є російськомовними чи двомовними, мешканцями прифронтових територій чи представниками менш забезпечених та освічених категорій. Під час перевірки інформації вони частіше спираються на власний досвід і рідше порівнюють інформацію.

Нагадаємо, згідно з моніторингом «Детектор медіа» у квітні 2025 року, виробництво контенту для телемарафону з бюджету за рік витратять 738 млн грн. Після того, як у травні 2024 року телемарафон «Єдині новини» покинуло «Суспільне», репрезентація опозиції в ефірі впала на 62%.

У 2024 році 87% гостей-депутатів марафону були з провладної партії «Слуга народу».Виробниками єдиного телемарафону є п'ять каналів: державна «Рада», «1+1 марафон» Ігоря Коломойського, «Інтер» Дмитра Фірташа та Валерія Хорошковського, СТБ/ICTV Ігоря Пінчука та «Ми – Україна» Ігоря Петренка. Жоден з цих каналів за увесь 2024 рік не запросив в ефір інтерв’ю представника «Європейської солідарності».