СБУ вразила літак МіГ-31 із повним боєкомплектом

В ніч на четвер, 18 грудня, безпілотники Служба безпеки України вразили на аеродромі «Бельбек» російської техніки на сотні мільйонів доларів.

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ успішно відпрацювали по складових російської ППО на військовому аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. Відтак внаслідок обстрілу в ніч на 18 грудня було уражено:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ» (ціна одного – майже 60–100 млн доларів);

РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 млн доларів, експортна – 60 млн доларів);

зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 12 млн доларів, експортна – 19 млн доларів);

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна становить 30–50 млн доларів залежно від комплектації та озброєння).

«Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку», – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 грудня, внаслідок дронової атаки постраждало вантажне судно в Ростові. Вибухи лунали також в Батайську.