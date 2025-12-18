Під ударом міг опинитися російський танкер «Валерий Горчаков».

У ніч на четвер, 18 грудня, внаслідок дронової атаки постраждало вантажне судно в Ростові. Вибухи лунали також в Батайську, там спалахнула пожежа у житловому будинку. Про це повідомили російські телеграм-канали та губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

В ніч на четвер у Ростовській області пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Мешканці повідомили, що в деяких населених пунктах зникло світло. Губернатор Юрій Слюсар заявив, що в порту міста уражене судно. За його словами, двоє членів екіпажу загинули, ще троє людей отримали поранення.

«Через атаку на ростовський порт спалахнуло вантажне судно, два члени екіпажу з тих, хто перебував на борту, загинули, ще три – отримали поранення», – йдеться у дописі.

У місцевих телеграм-каналах уточнили, що пожежа спалахнула на нафтовому танкері. Розливу нафтопродуктів начебто вдалось уникнути. OSINT-проєкт Exilenova заявляв, що під ударом міг опинитися російський танкер «Валерий Горчаков». Відомо, що його збудували у 1969 році як суховантажний теплохід, а у 2004 році переобладнали на нафтоналивний танкер.

Під обстрілом також опинився Батайськ. Росіяни стверджують, що внаслідок атаки спалахнув житловий будинок, загинула людина та ще семеро мешканців зазнали поранень. Телеграм-канал ASTRA писав, що ціллю атаки могла бути місцева електропідстанція.

«Житловий будинок, що спалахнув у Батайську Ростовської області після атаки, розташований за 160 м від електричної підстанції», – додають у повідомленні.

Нагадаємо,у ніч на середу, 17 грудня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані, що в Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа.