НПЗ у Словʼянську-на-Кубані зазнав удару БпЛА

У ніч на середу, 17 грудня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані, що в Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомили моніторингові проєкти.

Жителі Слов’янська-на-Кубані оприлюднили відео, на яких зафіксовано звуки вибухів після влучання БпЛА. На кадрах також видно яскраву заграву та масштабне займання, ймовірно, на території НПЗ.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика! 18+

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив нічну атаку безпілотників на НПЗ в Слов’янську-на-Кубані. Там заявили, що на територію заводу «впали» уламки дрона, через що «сталося загоряння технологічного обладнання та трубопроводу площею 100 м2». Пожежу нібито вже вдалось ліквідувати.

Окрім того, у Слов’янському районі через атаку дронів зазнали пошкоджень лінії електропередач. Через аварію тимчасово без електропостачання залишилися близько 38,8 тис. споживачів.

У Міноборони Росії заявили, що в ніч на 17 грудня засоби ППО начебто збили 94 дрони над шістьма регіонами та акваторіями Азовського і Чорного морів. Зокрема, відомство повідомило про 31 збитий безпілотник над територією Краснодарського краю.

Оновлено. Генштаб ЗСУ доповів про результати ударів по стратегічних об’єктах ВПК та нафтопереробної галузі РФ цієї ночі.

Зазначається, що внаслідок дронової атаки на НПЗ «Славянский» у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ було зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь пошкоджень підприємства уточнюється.

Слов’янський НПЗ станом на 2025 рік переробляє сиру нафту і конденсат потужністю близько 5,2 млн тонн на рік. Залучений у забезпеченні Збройних сил російських окупантів, пригадують у відомстві.

Також підтверджено влучання по території нафтобази «Николаєвская» в Ростовській області РФ. За попередніми даними, пошкоджено резервуар та річковий плавзасіб «Капітан Гіберт».

Окрім того, українські захисники уразили польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників, що дислокується на окупованій території Луганщини. Збитки уточнюються.