53-річний італієць Рокко у вишиванці їхав в Україну, але виявився проросійським

Держприкордонслужба заборонила на три роки в’їзд в Україну 53-річному італійцю, який має проросійські погляди та публічно принижує українську владу в соцмережах. Свою позицію він вирішив розповісти пасажирці автобуса, який прямував з Італії в Україну, Дар’ї Мельніченко, а вона оприлюднила цю історію в тредс. Її допис набув широкого розголосу й станом на момент прибуття автобуса на угорсько-український кордон прикордонна служба вже знала про цю ситуацію.

Як розповіла сама Дар’я Мельніченко, у ніч на 6 січня вона їхала рейсовим автобусом із Італії в Україну. Серед пасажирів був італієць 53-річний Рокко, одягнений у вишиванку, який їхав в Україну разом із українкою, його супутницею, та дитиною. У розмові з Дар’єю Мельніченко, яка спілкувалась із ним італійською, він розповів, що підтримує російське вторгнення в Україну та загалом мав антиукраїнські погляди.

Дівчина вирішила розповісти цю історію в тредс і її допис набув широкої популярності серед користувачів, які стежили за розвитком подій, поки дівчина прямувала до кордону з Україною через Угорщину. На момент прибуття автобуса в пункт пропуску «Чоп – Захонь» на Закарпатті прикордонники вже знали про цю ситуацію й одразу забрали італійця з супутницею на перевірку.

Сама Дар’я Мельніченко повідомила, що сприятиме тому, аби проросійського італійця не впустили в Україну. На її підтримку виступили різні українські компанії та бренди, пропонуючи різні знижки на свої товари і послуги.

Після розголосу Держприкордонслужба повідомила, що Рокко в Україну не впустили й заборонили йому в’їзд на три роки.

«Наразі детальна перевірка завершена. Результат – відмова іноземцю в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на 3 роки. Фактично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію рф проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні», – повідомили ДПСУ.

Прикметно, що на сторінці Рокко у тіктоці 5 січня він опублікував фото з автобуса, на кому був одягнений у вишиванку, з підписом: «Подорож до Росії, я вже скоро буду, моя батьківщина». Загалом, його сторінка переповнена дописами на підтримку Владіміра Путіна та принизливим контентом щодо української влади.