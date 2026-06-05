Поліція відкрила кримінальне провадження через приватизацію понад 23 га землі біля Стрия, які раніше зарезервували для будівництва транспортної розв’язки на трасі Київ – Чоп. За попередніми підрахунками, на повернення цих ділянок у державну власність може знадобитися близько 100 млн грн. Про це повідомило NGL.media, у пʼятницю, 5 червня.

Йдеться про територію в селі Фалиш, де ще у 2009 році передбачили місце для майбутньої транспортної розв’язки на міжнародній трасі М06.

У 2017 році Станківська сільська рада затвердила новий генеральний план, який передбачав розширення села майже на 130 га за рахунок земель запасу. Згодом на цих територіях сформували 177 земельних ділянок загальною площею майже 30 га та запроєктували нові житлові квартали.

Як повідомив NGL.media начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза, 145 земельних ділянок площею близько 23 га, де планували звести нову розв’язку, передали у приватну власність.

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За версією слідства, до передачі земель можуть бути причетні колишній сільський голова, землевпорядник Станківської сільради та підприємець, який розробляв генеральний і детальний плани Фалиша.

Наприкінці травня 2026 року Галицький районний суд Львова наклав арешт на 138 земельних ділянок, які визнали речовими доказами у справі. Наразі триває досудове розслідування, підозри ще нікому не оголошували.

За даними аналітичного порталу YouControl, у 2018 році Станківську сільську раду очолював Іван Ковальчук, а до нього з 2007 року головою була Зеновія Гусак. Після реформи децентралізації у 2020 році села Станків і Фалиш увійшли до складу Моршинської міської територіальної громади.