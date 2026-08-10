Станом на липень росіяни запустили на орбіту до 40 супутників

Росія розгортає свою супутникову систему «Рассвєт», яка є фактичним аналогом американських Starlink, значно швидше, ніж передбачалося її планами. Про це повідомив в опублікованому 10 серпня інтервʼю «РБК-Україна» заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

За словами Скібіцького, окрім нарощування темпів виробництва ракет та безпілотників, Росія впроваджує аналог системи Starlink – «Рассвєт». Заступник начальника ГУР розповів, що запуск системи стартував значно раніше від запланованих термінів.

«Росія в березні 2026 року вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників, далі запускатимуть інші, щоби створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році та довести його до 924 супутників у 2035 році. Поки вони можуть працювати фрагментарно, коли супутник проходить над нашою територією. Коли росіяни виведуть повноцінне угруповання супутників – ця система працюватиме як Starlink», – повідомив Вадим Скібіцький.

Заступник начальника розвідки додав, що наразі вже триває дискусія щодо того, як боротися з новою системою росіян.

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Нагадаємо, перші супутники проєкту «Рассвєт» запустили у березні 2026 року. Тоді росіяни запустили 16 супутників на низьку навколоземну орбіту. Наприкінці травня колишній радник міністра оборони та чинний радник президента Сергій Бескрестнов заявив, що російський аналог Starlink перебуває на ранньому етапі розгортання та не має достатньо супутників.

Вже у липні росіяни запустили на орбіту другу партію супутників. За даними Бескрестнова, на той момент у системі «Рассвєт» працювали до 40 супутників.