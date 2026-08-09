На Запоріжжі внаслідок повторної атаки загинув рятувальник

У Запорізькій області внаслідок повторної російської атаки загинув рятувальник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Продан. Про це у неділю, 9 серпня, повідомили міністр внутрішніх справ Іван Вигівський та пресслужба ДСНС.

Рятувальник ДСНС Олександр Продан прибув на місце обстрілу для ліквідації наслідків. У цей час росіяни знову атакували локацію ударним дроном. Внаслідок повторного удару Олександр Продан загинув, ще двох його колег із пораненнями госпіталізували до лікарні.

У ДСНС розповіли, що Олександр Продан родом із міста Пологи Запорізької області, яке у березні 2022 року опинилося під російською окупацією. Рятувальнику вдалося виїхати із захопленого міста та продовжити службу у лавах ДСНС. У чоловіка залишилися дружина та 17-річний син.

«Цинізм російського терору не знає меж! Ворог б’є туди, де вже працюють рятувальники, і робить усе, щоб завдати ще більше болю та забрати ще більше життів. Ми не забудемо жодного життя, яке Росія вкрала у нашої країни. Не забудемо наших побратимів, які загинули, рятуючи інших», – сказав голова ДСНС України Андрій Даник.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 2 червня росіяни повторно атакували Дніпро, коли на місці вже працювали рятувальники. Внаслідок другого обстрілу загинув заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко.