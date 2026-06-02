Внаслідок нічного обстрілу у Дніпрі частково зруйновано багатоквартирні житлові будинки

У вівторок, 2 червня, у Дніпрі російські війська завдали повторного удару по місту в той момент, коли на місці вже працювали рятувальники, які допомагали постраждалим та ліквідовували наслідки попередньої атаки. Внаслідок обстрілу загинув співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомили в ДСНС України.

За даними відомства, після першого російського удару підрозділи ДСНС прибули на місце події для проведення аварійно-рятувальних робіт і надання допомоги мешканцям. Під час виконання цих завдань російські війська повторно атакували місто.

Як стало відомо, внаслідок атаки загинув заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він саме прямував на виклик.

Загиблий рятувальник Антон Ярмоленко

Зазначимо, що внаслідок нічного обстрілу у Дніпрі частково зруйновано багатоквартирні житлові будинки, пошкоджено підприємство, пожежну частину та гаражі. Також знищено низку автомобілів.

Наразі відомо, що через удар поранені 35 людей, серед них троє дітей. О 09:35 рятувальники дістали тіло дитини 2023 року народження з-під завалів чотириповерхівки. Відтак кількість загиблих зросла до 8 людей.

Також 2 червня російські війська здійснили масштабну атаку на Київ, використавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини.