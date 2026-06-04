У центрі Хмельницького сталася сутичка за участю патрульних і місцевого жителя. Під час затримання правоохоронці застосували сльозогінний газ, чоловік знепритомнів. Усі обставини інциденту наразі з’ясовують слідчі.

Відео сутички, яка сталася на вулиці Грушевського у четвер, 4 червня, оприлюднив телеграм-канал «Хмельницький LIVE». На кадрах видно, як під крики очевидців патрульні намагаються підняти чоловіка, який лежить на землі.

Автори допису стверджують, що під час затримання потерпілого нібито душили, а один із поліцейських застосував до натовпу сльозогінний газ та погрожував зброєю. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У Головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області повідомили, що під час перевірки документів у місцевого жителя зʼясувалося, що він самовільно залишив місце несення служби без відповідного дозволу.

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«Після цього чоловік вступив у конфлікт з правоохоронцями і вчинив непокору законній вимозі поліцейського», – зазначили у ГУНП.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Хмельницького райуправління поліції, яка встановлює всі обставини інциденту.

Речниця патрульної поліції Хмельниччини Вікторія Тимощук у коментарі ZAXID.NET повідомила, що за фактом події призначили службову перевірку.

«Наразі встановлюються всі обставини події та перевіряється правомірність дій усіх її учасників. За результатами перевірки буде ухвалено рішення, відповідно до чинного законодавства», – зазначила вона.

Оновлено. У патрульній поліції додали, що чоловік не виконував законні вимоги поліцейських та чинив активний опір. Крім того, до місця події почали підходити сторонні люди, які перешкоджали затриманню.

«Для припинення протиправних дій поліцейський застосував спецзасіб, споряджений речовиною сльозогінної та дратівної дії. Після – дістав табельну вогнепальну зброю без приведення її у готовність до стрільби, оскільки вважав, що в обстановці, яка склалася, могли виникнути підстави для її застосування», – йдеться у повідомленні.

Пізніше громадянин поскаржився на погіршення самопочуття та знепритомнів. На місце події викликали бригаду «швидкої», яка надала йому необхідну допомогу. Під час доставлення чоловіка до медичного закладу він вийшов із автомобіля та зник у невідомому напрямку.