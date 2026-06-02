Травмований чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні

Донька 61-річного мешканця Сарн заявила про побиття та незаконне утримання батька представниками групи оповіщення. Травмований чоловік наразі перебуває у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження, а в Рівненському обласному ТЦК та СП ініціювали службову перевірку.

Інформацію про інцидент у понеділок, 1 червня, оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці дочка потерпілого Олена Фараон. За її словами, 30 травня близько 17:30 працівники ТЦК зупинили у Сарнах її батька – 61-річного Руслана Фараона, майора у відставці та учасника бойових дій в Афганістані.

Жінка стверджує, що батька силоміць доставили до Сарненського районного ТЦК та СП, де близько двох годин до нього застосовували фізичне та психологічне насильство, а також змушували підписати документи про перебування в стані алкогольного сп'яніння та відсутність претензій.

Після інциденту Руслана Фараона госпіталізували. За словами Олени Фараон, у її батька діагностували переломи чотирьох ребер, пневмоторакс, черепно-мозкову травму та сліди удушення на шиї. Наразі він перебуває на стаціонарному лікуванні. Вона також опублікувала відео з лікарні:

У вівторок, 2 червня, Рівненський обласний ТЦК та СП відреагував на допис і повідомив, що керівництво призначило службову перевірку.

«У разі встановлення причетності військовослужбовців ТЦК до зазначеної події їх буде притягнуто до відповідальності, відповідно до вимог чинного законодавства України», – зазначили у відомстві.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька повідомила ZAXID.NET, що слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.