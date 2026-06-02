34-річному харків'янину загрожує довічне ув'язнення

На Закарпатті затримали працівника заводу, який через батька в Калінінграді передавав російським спецслужбам секретні дані. 34-річному мешканцю Харкова загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 2 червня, харків’янин влаштувався на підприємство оборонного комплексу, отримав доступ до внутрішньої інформації та почав збирати дані, які могли бути використані РФ проти українського оборонного виробництва.

«Йшлося про те, що саме виготовляє підприємство для потреб Сил оборони України, у яких обсягах, де розташовані виробничі цехи, склади та адміністративні будівлі. Також підозрюваний збирав інформацію про систему охорони заводу, кількість охоронців, порядок зберігання продукції та її вивезення з території підприємства», – зазначили в прокуратурі.

В Управлінні СБУ в Закарпатські області додали, що підозрюваний не обмежувався територією Закарпаття, а й збирав інформацію про оборонні підприємства у Чернівецькій, Івано-Франківській та Волинській областях. Він завуальовано випитував розвіддані у своїх колишніх колег, які наразі працюють на різних підприємствах української оборонки.

Агент відстежував адреси таких компаній, розвідував інформацію про види та обсяги їхньої продукції, збирав картотеку з персональними даними на працівників та дізнавався про особливості режиму роботи об’єктів.

Російське ГРУ планувало використати агентурні відомості для підготовки повітряних атак по заводах ОПК України та вчинення терактів проти посадовців компаній, зокрема інженерів-розробників. Зібрану інформацію зловмисник передавав у воєнну розвідку РФ через свого батька, який проживає в Калінінграді та співпрацює з російською спецслужбою.

Під час російських атак за координатами агента його куратори ГРУ РФ обіцяли завчасно вивести його із зони потенційного ураження. Для цього він сподівався одержати від них кодові слова у месенджері.

«Контррозвідники СБУ запобігли працевлаштуванню російського «крота» на інше підприємство ОПК. Паралельно з цим убезпечено локації оборонних об’єктів України. Агента затримали за місцем його проживання», – розповіли в Службі безпеки.

Під час обшуків в харків’янина вилучили телефони з доказами роботи на РФ, а також зброю і боєприпаси. Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає 15 років тюрми або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Агента арештували без можливості внесення застави.