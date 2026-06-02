Яворівський районний суд Львівщини визнав інспекторку прикордонної служби винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, оскільки вона оформлювала пропуск через кордон свого сина. Суд призначив їй покарання – 3,4 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці травня 2026 року, інспекторка прикордонної служби у серпні 2024 року та у липні 2025 року не повідомляла керівника про наявність у неї конфлікту інтересів перед здійсненням прикордонного контролю свого сина у пункті пропуску «Грушів–Будомєж», що на кордоні з Польщею. Інспекторка пропустила свого сина через кордон.

Згодом щодо неї склали адмінматеріали через конфлікт інтересів за ч.1 ст.172-7, ч.2 ст.172-7 КУпАП. У суді прикордонниця визнала свою провину та пояснила, що не знала, що не має права здійснювати пропуск свого сина через кордон.

Цю справу розглянула суддя Ірина Карпин, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона визнала інспекторку винною у вказаних адміністративних правопорушеннях та призначила покарання – 3400 грн штрафу зі сплатою 666 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

