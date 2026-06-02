Шевченківський районний суд Львова визнав військового винним у самовільному залишенні частини (СЗЧ) на понад два місяці. Через ухилення від проходження служби йому призначили покарання – 5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, львів’янин Володимир С. на початку 2026 року самовільно залишив військову частину. Старший солдат понад два місяці не виконував свої службові обов’язки до моменту прибуття до теруправління ДБР.

Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ. У суді обвинувачений визнав свою провину. У вироку не наведено пояснень солдата про те, чому він втік зі служби.

Цю справу розглянула суддя Оксана Федорова, яка дослідила усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який є учасником бойових дій, раніше не судимим та визнав свою провину.

Суддя вважає, що виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства неможливе, тому вона призначила покарання – п’ять років позбавлення волі. Термін відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання солдата. Вирок ще можна оскаржити.