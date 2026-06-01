Буданов вважає, що є передумови для припинення бойових дій

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у понеділок, 1 червня, заявив, що наразі існують ознаки, які свідчать про наявність передумов для припинення бойових дій.

За словами Буданова, президент Володимир Зеленський поставив завдання докласти максимум зусиль для якнайшвидшого завершення війни. Однією з цілей є досягнення припинення бойових дій до настання зимового періоду.

Очільник ОП наголосив, що вважає це завдання «правильним, вчасним і продуманим» та запевнив, що працюватиме над його реалізацією. Він також висловив переконання, що Україна має достатньо можливостей для того, щоб спробувати досягти такого результату. Однак Росія може відмовитися від відповідних домовленостей.

«І якщо Росія відмовиться по фіналу – так теж може бути, не забувайте. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існують», – наголосив Буданов.

Нагадаємо, наприкінці березня Зеленський повідомляв, що Росія вимагала від України вивести армію з Донбасу протягом двох місяців. У разі відмови Москва погрожувала ще більшими атаками на Україну.