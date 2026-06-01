Центральна виборча комісія України у понеділок, 1 червня, визнала політолога Миколу Давидюка обраним народним депутатом від політичної партії «Голос» замість Володимира Цабаля, який достроково склав мандат.

«До Центральної виборчої комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Володимира Цабаля у зв’язку з особистою заявою», – йдеться у повідомленні.

Цабаль був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному окрузі від партії «Голос». Після розгляду документів ЦВК ухвалила рішення визнати Миколу Давидюка, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії під №27, обраним народним депутатом України.

У комісії зазначили, що для реєстрації народним депутатом Давидюк має у визначений законом строк подати необхідні документи. Після цього ЦВК ухвалить остаточне рішення про його реєстрацію.

Микола Давидюк – український політолог, громадський діяч, блогер, автор аналітичних видань і політичний експерт. Здобув освіту в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, де вивчав іспанську мову та зарубіжну літературу. Також проходив професійні стажування в низці міжнародних освітніх і дослідницьких програм.

Давидюк є засновником кількох аналітичних центрів. Активно працює як політичний коментатор у українських та іноземних медіа, а також веде власний ютуб-канал, присвячений аналізу геополітики та перебігу російсько-української війни. У 2019 році став співзасновником громадсько-політичного руху «Дій з нами». Є автором книжок «Як працює путінська пропаганда» та «Як зробити Україну успішною?».

Нагадаємо, що Верховна Рада України 27 травня з другої спроби підтримала рішення про дострокове припинення повноважень 41-річного народного депутата Володимира Цабаля.