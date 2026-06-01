Наталію Діонісьєву призначили суддею Рівненського міського суду у 2007 році

Вища рада правосуддя оголосила догану судді Рівненського міського суду Наталії Діонісьєвій та на місяць позбавила її права отримувати доплати до посадового окладу. Відповідне рішення ухвалили під час засідання у понеділок, 1 червня.

Як повідомила дисциплінарна інспекторка ВРП Олена Тегляєва, підставою для покарання стало безпідставне затягування суддею розгляду справи про порушення митних правил. Йдеться про провадження, яке надійшло до суду у жовтні 2022 року. Згідно з матеріалами справи, харків’янку обвинувачували в недекларуванні компресорного обладнання під час перетину кордону.

Рішення у справі Наталія Діонісьєва ухвалила лише 21 лютого 2025 року. Вона визнала жінку винною у порушенні митних правил та призначила 44,7 тис. грн штрафу із конфіскацією товару. Згодом Рівненський апеляційний суд скасував цю постанову та повернув справу на додаткову перевірку. Після повторного розгляду провадження закрили через відсутність складу адміністративного правопорушення.

У ВРП дійшли висновку, що суддя не забезпечила своєчасного розгляду справи. У матеріалах не знайшли підтверджень належного повідомлення учасниці процесу про більшість судових засідань. Також суддя із запізненням підготувала повний текст рішення і несвоєчасно внесла його до реєстру.

Наталія Діонісьєва пояснювала усе тим, що обвинувачена проживала у Харкові та могла не отримувати повістки через постійні обстріли. Крім того, суддя посилалася на перебої з електропостачанням і повідомлення про замінування будівлі суду, через що виникали затримки в роботі.

Втім Перша дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що порушення стали наслідком неналежної організації роботи суду та недбалого ставлення до службових обов’язків.

За словами Олени Тегляєвої, під час перевірки виявили ще кілька подібних випадків у роботі судді. Загалом інспекторка нарахувала сім справ з ознаками безпідставного затягування розгляду.

У підсумку четверо з п’яти членів Вищої ради правосуддя підтримали призначення Наталії Діонісьєвій дисциплінарного стягнення у вигляді догани з позбавленням права отримувати доплати до посадового окладу протягом одного місяця. Проти виступила лише Алла Котелевець.

Додамо, що Наталію Діонісьєву призначили суддею Рівненського міського суду указом президента у 2007 році. У 2012 році Верховна Рада обрала її на цю посаду безстроково.