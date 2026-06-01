Смертельна аварія сталася на території кафе «Мамина хата» у селі Правдівка

У селі Правдівка Ярмолинецької громади вантажівка в’їхала у припарковані автомобілі, а потім врізалася в будівлю кафе. Унаслідок ДТП загинула жінка, ще троє людей – травмовані. Про це у понеділок, 1 червня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.



Аварія сталася 31 травня близько 15:00. За даними слідства, 41-річний водій вантажівки Mercedes не впорався з керуванням, з’їхав з дороги на територію кафе «Мамина хата» та зіткнувся з припаркованими автомобілями Opel Zafira і Volkswagen Touran, після чого врізався у будівлю закладу.

Унаслідок ДТП на місці події загинула 51-річна пасажирка Volkswagen Touran, мешканка Житомира. Травмувалися також 61-річний водій цього автомобіля та дві його пасажирки віком 60 і 71 року. Усіх постраждалих госпіталізували до Ярмолинецької багатопрофільної лікарні. Водій Opel Zafira не постраждав.

Правоохоронці затримали водія вантажівки та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі слідчі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.