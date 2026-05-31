Під удар потрапили важливі логістичні пункти російських військ

Оператори 413-го полку «Рейд» Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали комплексного ураження по обʼєктах в оперативному тилу російських окупаційних військ на захопленій території Донецької області. Про це повідомила пресслужба полку та оприлюднила відео бойової роботи.

Під удар потрапили:

склад матеріально-технічного забезпечення 36-ї мотострілецької бригади та інших підрозділів 29-ї армії РФ в районі населених пунктів Бугас та Новоселівка;

склад МТЗ 51-ї армії (колишній «1-й армійський корпус» російських окупантів у Донецьку), в районі Докучаєвська;

склади МТЗ та пункт тимчасової дислокації 2-го батальйону 155-ї бригади 55-ї дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, в районі села Сигнальне.

«Точки цих уражень припадають на перетин значущих залізничних та автомобільних шляхів. Тобто під удар потрапили важливі логістичні пункти, у яких ворог накопичував живу силу та ресурси для подальших наступальних дій», – ідеться в повідомленні.

Військові наголошують, що частина ударів припала на територію Донбасу, окуповану росіянами ще з 2014 року.

Раніше повідомлялось, що Сили безпілотних систем ЗСУ уразили два військові полігони армії РФ та газове сховище, які розташовувались на окупованих частинах Запоріжжя, Луганщини і Донеччини.