Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії, що займається виробництвом безпілотників. Їх підозрюють у вимаганні 1 млн доларів у власника ще одного дронового підприємства. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура в неділю, 31 травня.

Обох підозрюваних узяли під варту з можливістю внесення застави. Для посадовця ДПСУ визначили заставу в розмірі 4 млн грн, для підприємця – майже 44,3 млн грн.

Що відомо про схему

За даними слідства, посадовець Адміністрації ДПСУ домовився про проведення публічних закупівель БпЛА та намагався забезпечити перемогу підконтрольної компанії.

Однак у тендері взяло участь інше підприємство, яке запропонувало вигідніші умови – постачання 270 безпілотних комплексів за 825 млн грн. Щоб здобути перемогу в закупівлі фірма згодом знизила ціну до 760 млн грн. У підсумку саме новий учасник і здобув перемогу.

Після зриву початкової схеми підприємець, за версією слідства, почав вимагати від переможця тендеру хабар за безперешкодне укладення та виконання контракту. Для цього він також залучив представника ДПСУ та запевняв, що всі вимоги висуваються за погодженням з Адміністрацією ДПСУ.

Сума хабаря становила 1 млн доларів (5-10 % від загальної суми майбутнього договору). Ці гроші підозрювані планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ.

Посадовцю ДПСУ інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а власнику компанії – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. Слідство триває.

У Держприкордонслужбі заявили, що співпрацюють зі слідством, аби з’ясувати обставини зі створення протиправних передумов під час закупівлі БпЛА.