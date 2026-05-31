Російські дрони атакували неробоче підприємство на Рівненщині
Вибухи поблизу Рівного пролунали вранці 31 травня
У неділю, 31 травня, російські окупанти атакували ударними безпілотниками Рівненську область. Під удар потрапило неробоче підприємство, повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Повітряну тривогу Сарненському, Рівненському та Вараському районах оголосили близько 08:00. Тоді у пресслужбі Повітряних сил повідомили про рух безпілотників з півночі у напрямку Рівного. Згодом, близько 09:00 Повітряні сили зафіксували ворожі дрони у напрямку Рівного та Березного.
Місцеві телеграм-каналі поширили відео, на яких видно задимлення внаслідок влучання.
Вибухи у регіоні пролунали близько 08:45. Олександр Коваль повідомив, що під удар потрапило неробоче підприємство.
«Люди, за попередньою інформацією, не постраждали. На місці працюють усі відповідні служби», – повідомив він.
Близько 09:45 Повітряні сили попередили про загрозу застосування дронів для Рівного та Костополя. Станом на 11:29 повітряної тривоги у регіоні немає.
Нагадаємо, вранці 30 травня росіяни також атакували підприємство у Рівненській області. Внаслідок влучання виникло задимлення, люди не постраждали.