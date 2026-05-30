17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням

У Рокитнянській громаді на Рівненщині неповнолітній мотоцикліст не впорався з керуванням та на смерть розбився об дерево. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області у суботу, 30 травня.

За даними правоохоронців, 17-річний хлопець на незареєстрованому мотоциклі Loncin та без посвідчення водія перевищив швидкість, не впорався з керуванням та вʼїхав у дерево на узбіччі. Зазначається, що підліток був без мотошолома.

Тіло неповнолітнього на лісовій дорозі біля села Карпилівка виявила близько 06:00 45-річна жінка. Вона викликала на місце події поліцію.

«Від отриманих травм неповнолітній житель села Карпилівка помер на місці події», – повідомили у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення ПДР, яке спричинило смерть людини.

Нагадаємо, напередодні, 29 травня, у Рокитному загинув 18-річний мотоцикліст, який рухався разом із 16-річним пасажиром. Мотоцикліст втратив керування та зіткнувся з вантажівкою. Неповнолітнього з травмами госпіталізували.