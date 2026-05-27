Максим Адамець систематично їздив за кермом без водійського посвідчення та у стані наркотичного сп’яніння

Шевченківський районний суд Львова визнав винним Максима Адамця у повторному керуванні авто Tesla Cybertruck без документів. Чоловік неодноразово отримував штрафи та був позбавлений водійського посвідчення.

За матеріалами справи, Максим Адамець систематично їздив за кермом без водійського посвідчення та у стані наркотичного сп’яніння (його позбавили права керувати транспортними засобами рішенням суду). Львів’янин, ігноруючи постанову суду за їзду без прав, знову сідав за кермо.

Так, 1 квітня 2026 року близько 2:30 ночі Максим Адамець їхав за кермом Tesla Cybertruck на вул. Брюховицька, 23, будучи позбавленим водійського посвідчення. Під час зупинки поліцейські виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння та встановили, що це вже повторне порушення протягом року. Пройти медичний огляд у медзакладі, як того вимагали правоохоронці, водій відмовився.

На судове засідання Максим Адамець не з’явився. Суддя Ірина Зима визнала винним львів’янина у повторному протягом року керуванні транспортним засобом, будучи позбавленим права керування (ч. 5 ст. 126 КУпАП). Його оштрафували на 40,8 тис. грн та позбавили права керування транспортними засобами протягом 5 років. Також він має сплатити 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Систематичні порушення водія Tesla Cybertruck тривають щонайменше з грудня 2025 року. Зокрема, 22 грудня 2025 року Максим Адамець за кермом електроавтомобіля їхав у селі Бібрка Яворівського району, де поліцейські його зупинили за кермування у стані наркотичного сп'яніння, що підтвердило лабораторне дослідження. Упродовж лютого 2026 року поліцейські зафіксували ще два правопорушення – на проспекті Чорновола, 43, та вулиці Шевченка, 350, також з ознаками наркотичного сп'яніння. Тоді від медогляду він відмовився. Також, 31 березня 2026 року, близько 22:12 водій тікав від патрульних проспектом Чорновола, 6, ігноруючи всі вимоги зупинитися. Його вдалося наздогнати лише на вулиці Брюховицькій. До суду чоловік не з'явився жодного разу.