Під час повітряної тривоги вранці у середу, 27 травня, на Рівненщині пролунали вибухи. Унаслідок російської атаки пошкоджене цивільне підприємство. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його словами, люди не постраждали. На місці події працюють представники профільних служб. Водночас місцеві телеграм-канали інформували про рух ворожого БпЛА у селищі Рокитне Сарненського району.

Додамо, що повітряну тривогу вранці 27 травня оголошували лише у Сарненському районі. Вона тривала з 07:34 до 08:23. Також уночі російські війська масовано атакували дронами Чернігів та прилеглі громади. Унаслідок ударів там пошкоджені підприємства, складські приміщення й об’єкти критичної інфраструктури.