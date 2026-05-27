Під удар дронів потрапили дачні

Російські війська у ніч на середу, 27 травня, здійснили масовану атаку дронами по Чернігову та прилеглих громадах. Унаслідок ударів пошкоджено підприємства, складські приміщення та об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, у місті пролунало близько 15 вибухів. Одне з підприємств Чернігова зазнало пошкоджень. Згодом голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус уточнив, що російські безпілотники атакували не лише обласний центр, а й сусідні громади. За словами посадовця, під удар потрапили дачні будинки у Новобілоуській та Куликівській громадах, деревообробне підприємство, логістична компанія та об’єкти критичної інфраструктури у Чернігові. Також пошкоджено складське приміщення, спеціальну техніку, легкові автомобілі та вантажівку.

Окрім цього, вдень 26 травня російські окупанти атакували Сновськ дронами типу «Герань». Один із ударів припав по території кладовища, унаслідок чого постраждали двоє людей. Також зазнала пошкоджень транспортна інфраструктура.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що від вечора 26 травня Росія атакувала Україну 163 ударними та імітаційними безпілотниками. Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони ліквідували 150 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників у чотирьох місцях.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 25 травня, російські війська атакували Одесу, унаслідок чого загинула людина та постраждали ще троє мешканців.