Олександру Шавлюку винесли вирок у вівторок, 26 травня

Вінницький міський суд у вівторок, 26 травня, виніс вирок блогеру Олександру Шавлюку за дискредитацію військовослужбовців ТЦК та привласнення коштів зі зборів для ЗСУ. Йому призначили три роки позбавлення волі.

За даними суду, Шавлюк, який заснував та керував інформаційним агентством, поширював матеріали, що були спрямовані на дискредитацію мобілізаційних заходів ТЦК та СП, а також містили образи на адресу військових. У суді зазначили, що такими діями він формував негативне ставлення суспільства до військовослужбовців.

Окрім цього, слідство встановило, що блогер організовував збори грошей нібито на потреби українських військових, однак згодом використовував їх у власних інтересах.

Під час розгляду справи Шавлюк заперечував свою провину та не визнав себе винним у скоєнні правопорушень. Його захист наголошував на можливих ознаках політичного переслідування та оскаржував дії правоохоронців.

У межах процесу суд дослідив письмові та відеодокази, заслухав свідків, потерпілих і експерта-лінгвіста. За результатами розгляду Олександра Шавлюка визнали винним за статтями про шахрайство та образу військовослужбовців.

Наразі, вирок ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, 13 травня Дніпровський районний суд Києва ухвалив вирок щодо голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна – його визнали винним у справі про побиття проросійського блогера Всеволода Філімоненка у червні 2017 року.