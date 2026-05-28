За хабарництво чиновникам загрожує до 10 років ув’язнення

У четвер, 28 травня, Івано-Франківський міський суд обрав запобіжні заходи затриманим за хабарництво посадовцям мерії – головному архітектору Ігорю Мусіловському, керівнику управління ДАБК Олегу Семківу та директору КП «Архітектурно-планувальне бюро» Григорію Качану.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, головного архітектора взяли під варту з можливістю внести 2 млн грн застави. Директору КП «Архітектурно-планувальне бюро» призначили 5 млн грн застави, а керівнику міського управління державного архітектурно-будівельного контролю – 5,2 млн грн.

Нагадаємо, про викриття схеми в Івано-Франківській міськраді напередодні повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Посадовці мерії спільно з керівником КП заробляли на дозвільній документації для забудовників.

Гроші з бізнесменів учасники схеми брали двічі: за видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також за ухвалення рішень про реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт. Окрім того, вони гарантували підприємцям сприяння в подальшому оформленні орендованої комунальної землі під о'єктами нерухомості у приватну власність.

Правоохоронці задокументували отримання посадовцями хабарів на 26 тис. доларів. Міський голова Руслан Марцінків відповів, що не може «залізти людям в голову» та анонсував дисциплінарні та кадрові рішення. За хабарництво чиновникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Що відомо про підозрюваних?

Ігоря Мусіловського призначили головним архітектором міста у 2021 році. Доти посадовець керував Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області. У 2025 році Руслан Марцінків нагородив Мусіловського грамотою за «сумлінну працю та високий професіоналізм». Головний архітектор задекларував 496 тис. грн зарплатні та 283 тис. грн пенсії. Уся нерухомість посадовця зареєстрована на дружину та двох дітей.

Олег Семків очолює управління державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради з 2019 року, а доти керував відділом контролю за будівництвом. У 2025 році посадовець заробив в мерії 534 тис. грн та, ймовірно, за спадщиною став власником трьох квартир та земельної ділянки в Івано-Франківську.

Григорію Качану – 76 років. Працює на посаді керівника архітектурно-планувального бюро з 1993 року. З нагоди 70-річного ювілею отримав відзнаку міського голови «Міць і гордість міста». У 2025 році задекларував 666 тис. грн зарплати та 280 тис. грн пенсії. У власності його родини три земельні ділянки, квартира та Mercedes-Benz Е 300.