Винищувачі Gripen допоможуть ефективніше протидіяти російським керованим авіабомбам

Україна та Швеція у четвер, 28 травня, підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці, яка передбачає передачу Повітряним силам 16 винищувачів Jas 39 C/D Gripen. Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

За його словами, поставки літаків заплановані на початок 2027 року. Шведський прем’єр наголосив, що передача Gripen має посилити українську систему протиповітряної оборони та загальну безпеку європейського повітряного простору.

Крістерссон також зазначив, що українські пілоти вже проходили випробувальні польоти на цих винищувачах і позитивно оцінили їхні можливості. Зеленський своєю чергою заявив, що Gripen допоможуть ефективніше протидіяти російським керованим авіабомбам завдяки сучасному озброєнню, яким оснащуються ці літаки.

Крім того, Україна в майбутньому планує придбати ще 22 винищувачі новішої модифікації – Jas 39 Gripen E. За словами Зеленського, фінансування цієї закупівлі відбуватиметься за рахунок кредитної програми Європейського Союзу на 90 млрд євро.

Зазначимо, що багатоцільові винищувачі четвертого покоління JAS 39 Gripen виробляє шведська компанія Saab. На озброєнні Швеції ці літаки перебувають з листопада 1997 року. Винищувач спроєктований по аеродинамічній схемі «качка», що дає йому можливість злітати та сідати на короткі смуги, включаючи автомобільні дороги, а також високу дальність дії. Gripen здатний нести широкий спектр ракет класу «повітря-повітря», «повітря-земля», а також керовані бомби. Вартість винищувача стартує від 30 млн доларів й може сягати 220 млн доларів, залежно від модифікації.

Фото Збройних сил Швеції, літак JAS 39 Gripen

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що загалом Україна планувала закупити 150 шведських винищувачів Gripen. Україна зупинила свій вибір на шведських літаках, оскільки вони здатні використовувати різні злітні та посадкові смуги, а також економні в обслуговуванні. Водночас бойові характеристики Gripen не поступаються винищувачам F-16.