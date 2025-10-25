Перші шведські винищувачі Gripen надійдуть в Україну у 2026 році

Володимир Зеленський заявив, що перша партія шведських винищувачів Gripen надійде до України у 2026 році. Про це президент повідомив у суботу, 25 жовтня, у своєму телеграм-каналі.

Володимир Зеленський зауважив, що за допомогою Швеції Україна значно збільшить свою бойову авіацію. За словами президента, загалом Україна планує закупити 150 шведських винищувачів Gripen. Україна зупинила свій вибір на шведських літаках, оскільки вони здатні використовувати різні злітні та посадкові смуги, а також економні в обслуговуванні. Водночас бойові характеристики Gripen не поступаються винищувачам F-16.

«Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року. “Гріпени” для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати», – наголосив Володимир Зеленський.

До слова, розробка шведського Gripen почалась у 1979 році, а його перший політ відбувся у 1988 році. На озброєння шведських військових Gripen надійшов 1 листопада 1997 року.

Нагадаємо, 22 жовтня Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уклали угоду щодо наміру закупівлі від 100 до 150 нових винищувачів Gripen. Документ підписали під час візиту Володимира Зеленського до Швеції.

Додамо, що йдеться про нові винищувачі серії «Е», які нещодавно почали виробляти у Швеції

.