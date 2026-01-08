Медики "швидкої", що прибули на виклик, доправили жінку до найближчої лікарні

У Запоріжжі 4-річна дівчинка викликала «швидку» до матері, котра була непритомною. Медики, що прибули на виклик, виявили жінку у важкому стані і госпіталізували до найближчої лікарні. Удома було ще двоє дітей – двох років і чотирьох місяців. Про цей випадок повідомили в екстреній медичній допомозі Запорізької області.

Виклик прийняла диспетчерка екстреної медичної допомоги Світлана Усата. Дитячий голос повідомив, що мама не прокидається.



«Попри вік заявниці, диспетчер діяла чітко, професійно та без жодної секунди вагань. У ході опитування було з’ясовано, що мати перебуває без свідомості, а в помешканні разом із нею знаходяться ще двоє дітей — віком два роки та чотири місяці. Завдяки злагодженим діям, у комплексі з використанням електронної бази даних, адресу було оперативно встановлено та негайно направлено бригаду ЕМД», – сказано у повідомленні.



Медики, які прибули на виклик, виявили, що жінка перебувала у важкому стані й госпіталіували її до найближчої лікарні. Дітей передали під опіку дідуся.