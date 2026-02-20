Юля з мамою і ортопедом-травматологом Миколою Люткевич.ем

Команда ортопедів-травматологів Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперувала 17-річну мешканку Мостиськ, яка потрапила у ДТП і отримала численні травми. Найсерйознішим ушкодженням був багатоуламковий внутрішньосуглобовий перелом надколінка лівої ноги, який є одним із найскладніших переломів у дитячій ортопедії.

До Центру дівчину привезли з районної лікарні. Обстеження на КТ показало, що уламки надколінка розійшлися у різні площини, діастаз між ними сягав 7–8 см, повідомили у медзакладі.

«Це був перелом типу С – найважчий у дитячій травматології. У пацієнтки чотири основних фрагменти надколінка, які розійшлися у всіх площинах. Ми мали не лише ідеально співставити уламки, а й зберегти можливість руху», – каже ортопед-травматолог Микола Люткевич.

І хоч дівчині вже 17 років, її кістки ще мають зони росту – ділянки хряща, які функціонують до 18-19 років, каже лікар. Саме тому її кісткова система залишається юною, а це впливає і на прогнозування, і на вибір техніки лікування. Перед лікарями стояло непросте завдання, вони повинні були максимально точно співставити суглобову поверхню та одночасно зберегти потенціал до відновлення рухів.

Операція тривала понад 3,5 години. Команда працювала під ЕОП-навігацією, щоб точно контролювати кожен імплант. Спершу фахівці виконали міжфрагментарну компресію конюльованими гвинтами, після чого встановили так звану «краб-пластинку», яка утримує фрагменти надколінка і протидіє силі чотириголового м’яза, що може сягати понад 500 кг.

За словами лікаря Миколи Люткевича, це дуже рідкісна і технічно складна травма. Такі операції вони виконують приблизно раз на рік або раз на півтора року.

Після втручання з Юлією відразу почала працювати команда реабілітологів Центру, дівчині призначили ізометричні вправи, щоб зберегти силу м’язів та підтримати відновлення суглобового хряща.

Дівчину вже виписали з лікарні. Попереду у Юлі – чотири тижні у туторі, а тоді вона повернеться до Центру для проходження повноцінної реабілітаційної програми. Їй поставили титанові імпланти. У дорослих такі конструкції зазвичай не видаляють взагалі. Чи треба буде їх видаляти Юлі? Це буде залежати від того, як проходитиме зрощення кістки, чи не будуть імпланти випирати під шкірою (зона над коліном дуже тонка) і чи не заважатимуть руху.