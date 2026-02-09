Операцією задоволена і пацієнта, і ортопед Олександр Щуровський

Хірурги-ортопеди Центру дитячої медицини (Західноукраїнський спеціалізований центр) не тільки зберегли 16-річній мешканці Львівщини ногу, яку уразила остеосаркома, а й повернули пацієнтці здатність ходити. Операція була надскладна, але успішна.

До ортопедів Центру Юля потрапила з важким переломом стегнової кістки, ослабленої злоякісною пухлиною. Після ретельних обстежень мультидисциплінарна команда ухвалила поетапне лікування: спершу провести передопераційну хіміотерапію, а вже після – хірургічне лікування з відновленням колінного суглоба, повідомили у Центрі.

«Остеосаркома – одна з найбільш агресивних злоякісних пухлин підліткового віку. Найчастіше вона виникає саме в ділянці колінного суглоба. У цьому випадку пацієнтка потребувала не лише лікування перелому, а й видалення ураженої частини стегнової кістки та заміни колінного суглоба ендопротезом. Ми вирішили виконати це одномоментно, під час одного хірургічного втручання, щоб уникнути ризику “розсіювання” пухлини», – каже ортопед Олександр Щуровський.

Лікування дівчини розпочали з хіміотерапії, яка мала зменшити об’єм новоутворення та підвищити ефективність хірургічного лікування. На період онкологічної терапії кінцівку зафіксували та знерухомили. Під час операції хірургічній команді вдалося повністю видалити уражений пухлиною конгломерат (дистальний відділ стегнової кістки разом із колінним суглобом) та провести ендопротезування, яке дозволяє повністю зберегти функцію кінцівки.

«Ми виконуємо такі операції вже майже 30 років. Та випадок Юлі був особливо складним: пухлина значно пошкодила кістку, що призвело до перелому. Нашим головним завданням було максимально радикально видалити уражені тканини й водночас зберегти можливість самостійно ходити», – додає ортопед.

Нині Юля проходить реабілітацію та продовжує онкологічне лікування. Після кількох місяців вимушеної нерухомості дівчина із задоволенням рухає ногою та вчиться заново ходити.