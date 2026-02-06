Найбільщою мотивацією жінки знову стати на ноги були її донечки

31-річна Марія Фрич зі Стрийщини потрапила у ДТП і важко травмувала хребет. Лікарі давали їй менше 10% шансу знову ходити. Та попри невтішні прогнози нині жінка самостійно стоїть на ногах, ходить. Хоча реабілітацію ще не завершено.

На початку осені Марія була за кермом, не впоралася з керуванням і злетіла у кювет. Внаслідок ДТП жінка отримала важку травму хребта: перелом 5-го шийного хребця та повний параліч рук і ніг. У місцевій лікарі медики давали вкрай мало шансів на те, що вона колись знову зможе ходити і терміново відправили пацієнтку до Львова, повідомили у медзакладі.

У лікарні св. Пантелеймона пацієнтку того ж дня прооперували. Нейрохірурги виконали реконструкцію шийного відділу хребта: вправили вивихнутий хребець, звільнили затиснутий спинний мозок та зафіксували місце перелому титановою пластиною. Операція тривала 4,5 години. Без неї пацієнтка могла б померти від набряку мозку.

«Важливим у цьому випадку є те, що команда вчасно спрацювала. Було дуже швидко проведено хірургічне втручання, що збільшило відсоток на відновлення. Практика показує, що 5-10 % таких пацієнтів можуть мати шанс на відновлення», – каже нейрохірург Юрій Флис.

Після операції пацієнтці провели ASIA – спеціальне обстеження людей з травмою спинного мозку. Процедура визначає перспективи відновлення рухових функцій. На той момент Марія ще нічого не відчувала. А через тиждень у неї заворушився палець на нозі. Це стало для неї сигналом не здаватися. І далі Марією зайнялися вже спеціалісти Центру Unbroken.

Під час першого заняття з фізичним терапевтом жінка не могла й руки підняти. Вночі повернутися на бік їй допомагали чоловік або мати. Першочерговим завданням фізичних терапевтів було навчити пацієнтку сидіти. А вже за 3-4 тижні вона з допоміжними засобами намагалася вставати на ноги й робити перші кроки. Неабиякою мотивацією для жінки були її донечки. На день народження однієї з них мама не хотіла з'являтися на кріслі колісному і їй вдалося привітати дитину, стоячи на ногах.

«Зараз успіхи Марії вийшли на новий рівень. Ми вдосконалюємо ходьбу та прагнемо відновити її на всі 100%, як до травми», – каже фізичний терапевт Роман Завадовський.

За п’ять місяців реабілітації Марії вдалося відновити рухливість на 80%. І це не межа. Її реабілітація триває.