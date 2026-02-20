Дзвін або шум у вухах– це часто перший сигнал SOS від мозку, тож варто проконсультуватися з лікарем

Про хворобу Альцгеймера складають анекдоти, але ті, хто хоч раз побачив людину з цим діагнозом, знають, якою страшною є реальність. Ми можемо безконечно довго говорити про здоровий спосіб життя, користь броколі, квашених овочів, спорту і сну, та коли просідає слух, то дідусь Альцгеймер і його супутниці – деменції цілеспрямованою ходою прямують до нас, каже відома дієтологиня Оксана Скиталінська і радить частіше перевіряти слух, навіть тоді, коли нема жодних тривожних симптомів. Лікарка наводить результати досліджень китайських вчених, які пояснюють, що саме відбувається в голові людини, яка втрачає слух.

Як втрата слуху відбивається на роботі мозку?

1. Мозок на межі виснаження: коли вуха перестають чітко передавати сигнал, мозок починає прислухатися з подвоєною силою. Коли ви намагаєтеся розібрати шепіт у натовпі — ви напружуєтеся. А тепер уявіть, що ваш мозок робить це 24/7.

2. Робота на знос: ті ділянки мозку, що відповідають за обробку звуків, переходять у режим гіперактивності. Вони працюють на межі можливостей, намагаючись зібрати пазл із уривків слів.

3. Фізичне руйнування: постійне перенапруження не минає безслідно. Як і будь-який механізм, що працює на занадто високих обертах, ці ділянки мозку починають «перегоряти». «Дослідження показують, що вони буквально зменшуються в об’ємі (атрофуються)», – каже Оксана Скиталінська.

4. Ефект доміно: втрата об’єму в одній зоні запускає каскад змін у всьому мозку. Це і стає тим поштовхом у обійми деменції.

Іншими словами, намагаючись врятувати слух самотужки, мозок спалює власні ресурси, наближаючи старече недоумство.

Що робити при втраті слуху?

«Втрата слуху – це не соромно. Це такий самий фізіологічний процес, як погіршення зору. Перевірка слуху – це база. Після 50-55 років аудіометрія має бути регулярною (раз на рік), навіть якщо здається, що все добре», – каже лікарка.

При зниженні слуху не варто соромитися слухового апарата. Оксана Скиталінська каже, що слуховий апарат — це тренажер, а не інвалідність. Він знімає те саме критичне навантаження з мозку. Даючи мозку чіткий звук, ми дозволяємо йому відпочити і працювати в нормальному режимі.

Оксана Скиталінська радить не чекати повної глухоти. Що раніше ви допоможете мозку почути світ, то довше він залишатиметься гострим та здоровим.

Як часто слід перевіряти слух?

Раз на 10 років для людей від 18 до 40 років, якщо нема скарг і вони не працює в постійному шумі.

Раз на 3 роки від 40 до 50 років. У цей час починаються перші, часто непомітні, вікові зміни.

Раз на рік, якщо ви перебуваєте в групі ризику (незалежно від віку).

Хто входить до групи ризику?

До цієї групи можуть потрапити люди різного віку, бо на погіршення слуху впливає не лише вік, а й перенесені й наявні хвороби, шкідливі умови праці тощо.

Отже, у групі ризику є:

1. Ті, хто постійно слухає музику в навушниках на гучності понад 60% або відвідує концерти/клуби без захисту вух.

2. Працює в шумі: будівництво, заводи, авіація, музична індустрія або навіть дуже галасливі офіси-open space. Ті, хто воює також.

3. Перехворів на складні інфекції: отити, грип або ковід іноді дають ускладнення на слуховий нерв.

4. Приймає «ототоксичні» ліки: деякі антибіотики або великі дози аспірину можуть погіршувати слух як побічний ефект.

5. Має цукровий діабет чи серцево-судинні захворювання: Порушення кровообігу в першу чергу б'є по дрібних судинах вуха.

Симптоми, при яких варто негайно іти до лікаря?

Лікарка радиить не чекати планового візиту, а негайно іти до лікаря, якщо:

• з'явився дзвін або шум у вухах (тінітус) – це часто перший сигнал SOS від мозку,

• коли здається, що люди почали говорити нерозбірливо (ніби каша в роті), хоча гучність звуку ніби нормальна,

• коли у галасливих місцях (кафе, вулиця) вам стає важко підтримувати бесіду.