Спінальний хірург зі США Ізадор Ліберман

У львівській дитячій лікарні св. Миколая проводить надскладні операції спінальний хірург зі світовим ім’ям Ізадор Ліберман із Даласу (США). Вісьмох пацієнтів з різних регіонів України з найскладнішими діагнозами безкоштовно прооперують у Львові під час місії міжнародної команди .

До складу команди американського хірурга входять операційна медсестра та нейрофізіолог. Металеві конструкції, усі необхідні для операцій інструменти, дороговартісний кровоспинний клей міжнародна команда привезла із собою, пацієнти отримують їх безкоштовно.

«Ми хочемо допомогти створити програму спінальної хірургії, навчити місцевих хірургів і щоби вони могли справлятися зі складними випадками самостійно», – пояснив мету приїду до Львова Ізадор Ліберман.

Потреба в таких операціях дуже велика. В Україні є лише кілька центрів, де виконують складні операції на хребті, і часто це приватні клініки, де лікування дороговартісне. Після початку повномасштабної війни доступ до таких втручань став ще обмеженішим: частина центрів, зокрема в Києві та Харкові, працює з обмеженими можливостями.

«Наше завдання – створити команду, яка зможе надавати кваліфіковану допомогу дітям зі спінальними патологіями. Завдяки таким наставникам, як доктор Ліберман, це цілком реально», – каже ортопед-травматолог Мар’ян Орач, який працює разом із міжнародною командою.

Організацію візиту міжнародної команди та логістику місії забезпечив БФ «Християнська медична асоціація України».

Список пацієнтів, які потребують таких операцій, значно більший. Саме тому в лікарні розглядають нинішню місію як початок довгострокового наставництва, яке дозволить поступово сформувати команду та в майбутньому самостійно оперувати пацієнтів зі складними деформаціями хребта.