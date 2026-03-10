Незабаром нейрохірурги проведуть дівчинці ще одне втручання з виправлення рис обличчя

Нейрохірурги Центру дитячої медицини провели унікальну операцію однорічній дівчинці з Рівненщини, яка народилася з рідкісним синдромом – краніосиностоз. Це стан, за якого один або кілька швів черепа передчасно зростаються, не даючи йому правильно формуватися. Єдиний вихід, який дав би змогу дитині рости і розвиватися – операція з корекції черепа.

«У дівчинки діагностували рідкісний синдром, який характеризується двостороннім зрощенням коронарного шва та вираженими дисморфічними рисами обличчя. Існує кілька варіантів нейрохірургічного лікування таких пацієнтів. У випадку з Емілією ми вперше використали дистракційну методику», – каже керівник Клініки дитячої нейрохірургії, хірургії епілепсії та нейрофізіології Михайло Ловга.

За словами нейрохірурга, суть методики полягає у роз'єднанні зрощених швів та моделюванні кісток черепа за допомогою спеціальних дистракторів. Ці металеві елементи, вставлені у черепну коробку по лінії розрізу, розтягують її і забезпечують простір для росту мозку. Лікування відбувається у кілька етапів: встановлення конструкції, період розтягування та її подальше видалення.

Краніосиностоз, кажуть спеціалісти, обмежує ріст мозку та може призводити до вираженої деформації черепа. Без своєчасного лікування існує високий ризик серйозних ускладнень: підвищення внутрішньочерепного тиску, неврологічних порушень, затримки розвитку.

Дистрактори для збільшення об’єму черепа Емілія носила упродовж місяця. Нещодавно нейрохірурги провели завершальний етап лікування краніосиностозу – видалення конструкції. Після короткого періоду відновлення нейрохірургічна команда проведе дівчинці ще одне втручання з виправлення рис обличчя.

На дистрактори родина чекала два місяці, їх індивідуально виготовляли у Німеччині. Дороговартісні елементи допоміг придбати БФ «Скарбниця надії» та його очільниця Мар’яна Рева, які опікуються маленькими пацієнтами з Рівненщини.

Зараз Емілії рік і три місяці. Після проведеного лікування вона має шанс рости й розвиватися без обмежень.