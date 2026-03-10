І з малюком, і з мамою все гаразд

У львівській лікарні св. Анни Першого ТМО 27-річна мешканка Львівщини, у якої є одна нирка і дві матки, народила здорового хлопчика. Хлопчик народився через кесарів розтин з вагою 2750 г. Спеціалісти лікарні допомогли пацієнтці вже вдруге стати мамою.

Жінка ще у дитинстві дізналася, що народилася з однією ниркою. Інших вроджених аномалій у неї не діагностували. Коли вона вийшла заміж, то мріяла з чоловіком про двох дітей. Та перші три вагітності закінчились викиднями на ранніх термінах, повідомили у лікарні.

У 2021 році жінка завагітніла вже вчетверте і цього разу вирішила звернутися по допомогу до спеціалістів лікарні св. Анни. Під час обстеження лікарі виявили у пацієнтки рідкісну вроджену аномалію розвитку статевих органів – дві матки, кожна з яких має свою шийку. Ця анатомічна особливість зумовлена порушенням процесів злиття так званих мюллерових проток, з яких в ембріона і формуються жіночі статеві органи.

«У пацієнтки друга матка менша і викидні відбувалися тому, що вагітності були в ній. Таке невиношування зустрічається у жінок з гіпоплазією матки, тобто патологічно недорозвинутим органом. Така маленька матка до певного терміну росте, а коли плід збільшується, то вона вже не витримує навантаження і починає скорочуватися. Тож дуже важко втримати таку вагітність», – каже акушер-гінекологиня Олена Жемела.

Четверта вагітність розвивалася уже в більшій матці. Та зважаючи на три викидні, пацієнтка потребувала особливого спостереження та отримувала лікування, яке мало допомоги їй виносити плід. На 37-му тижні вагітності через кесарів розтин шляхом жінка народила здорову дівчинку. Через чотири роки завагітніла знову. Ця вагітність, як і попередня, також сформувалась у більшій матці, а сама жінка так само дотримувалася всіх рекомендацій лікарів. Днями через кесарів розтин на світ з’явився здоровий хлопчик, вагою 2750 г. І з хлопчиком, і з мамою все добре.