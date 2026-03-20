У п’ятницю, 20 березня, у Центрі легеневого здоров’я у Львові відкрили оновлене відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги. Воно працюватиме цілодобово, прийматиме до 40 ургентних пацієнтів на добу, а первинний огляд у критичних станах тут мають проводити максимум за 10 хвилин. На оновлення відділення витратили понад 13,5 млн грн.

Відділення працює для людей, які потрапляють сюди у найважчих станах: гостра дихальна недостатність, тяжкі пневмонії, кровотечі, пневмоторакс, шокові стани, травми, отруєння та інші невідкладні ситуації. Тут доступні киснева терапія, ШВЛ, екстрена бронхоскопія, рентген, УЗД, ЕКГ, КТ/МРТ, тріаж і швидке переведення до профільних відділень, повідомив 20 березня голова ЛОДА Максим Козицький.

«Коли людині бракує повітря, коли стається легенева кровотеча, коли рахунок іде на хвилини — допомога має бути блискавичною. Саме для цього ми оновлюємо медичні заклади області та створюємо умови, щоб лікарі могли швидко і якісно рятувати життя», – каже Максим Козицький.

Загальна вартість оновлення відділення – понад 13,5 млн грн. Із них майже 12 млн грн – кошти обласного бюджету, ще частину профінансував сам заклад.

«Центр легеневого здоров’я – один із ключових медичних закладів області. Щороку тут лікування отримують близько 8,5 тис. пацієнтів, проводять понад 85 тис. амбулаторних консультацій і понад 700 оперативних втручань. У час війни, коли навантаження на медичну систему тільки зростає, такі зміни – необхідність», – додає Максим Козицький.

Реконструкція передбачала безбар’єрне перепланування простору, шокові зали, ізолятори для інфекційних хворих, процедурні та оглядові кабінети, протиінфекційні покриття, нові системи доступу, резервне живлення і безперебійну роботу всіх ключових комунікацій.