Штучний інтелект під час колоноскопії товстої кишки дозволяє виявити найменші зміни. які не завжди можна побачити оком

У Львівському онкоцентрі під час проведення ендоскопічних обстежень товстої кишки використовують систему штучного інтелекту (ШІ). Вона допомагає лікарям швидше та точніше виявляти зміни товстої кишки, зокрема передракові стани, рак на ранній стадії і своєчасно провести лікування.

«Систему штучного інтелекту ми використовуємо при обстеженні товстої кишки, тобто, при колоноскопії. Система аналізує в режимі роботи близько 60 кадрів на секунду, і підозрілі ділянки виділяє спеціальним маркером. Це дозволяє виявити навіть мінімальні зміни, які не завжди можна побачити оком», – пояснив ZAXID.NET завідувач Центру ендоскопії онкоцентру Богдан Кирик.

Ендоскопічні обстеження з залученням системи штучного інтелекту в онкоцентрі проводять уже майже 3 місяці. За цей час обстежено 120 людей і у половини з них виявлено ті чи інші зміни товстої кишки. Система ШІ дозволяє виявити найменші передракові стани, скажімо, дрібні поліпи, з яких в подальшому може розвиватися пухлини, і вчасно провести лікування.

В онкоцентрі є чотири колоноскопи і лише до одного з них можна підключити систему штучного інтелекту. Це сучасний апарат японського виробництва. Закупити його для онкоцентру допомогли Львівська обласна адміністрація і обласна рада.