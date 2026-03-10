Минув перший тиждень, відколи поліклініки Львова працюють за новими правилами. Йдеться про довший графік роботи, прийом у вихідні, консультацію лікаря та базові обстеження впродовж 24 годин від звернення, а також окрему медичну гарячу лінію міста. У мерії кажуть, що ці рішення дозволяють збільшити доступність та зручність медичної допомоги для пацієнта. Зміни, які ввели у роботі міських поліклінік з 2 березня 2026 року - це про новий стандарт турботи: коли людині не треба тижнями чекати на консультацію, а безоплатна медична допомога справді стає ближчою і доступнішою.

175 дзвінків

З другого до сьомого березня на медичну гарячу лінію міста 1580 надійшло 175 дзвінків, з них 52 звернення офіційно зареєстровані. Станом на сьогодні всі вони опрацьовані. Найчастіше мешканці зверталися щодо запису на обстеження – таких звернень було 14. Ще 18 звернень стосувалися різних порушень у роботі поліклінік. Також фіксували питання запису до вузьких спеціалістів, зокрема до кардіолога, окуліста, невропатолога, травматолога, ревматолога. Водночас на гарячу лінію надійшли й подяки працівникам – три звернення.

Як наголошує директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Валентина Бартошик, окрема медична лінія вже виконує своє головне завдання: не просто приймати дзвінки, а допомагати людині швидше зорієнтуватися у маршруті отримання безоплатної послуги. За її словами, усі звернення передають у відповідні медичні заклади, опрацьовують і стають підставою для оперативного реагування та покращення організації роботи.

«Місто розробляє програму для того, щоб фінансово підтримати фахівців, які працюють на першій лінії. Заробітна плата має бути гідною. Люди, які кожного дня опрацьовують тисячі звернень, мають мати належну фінансову підтримку», – розповіла Валентина Бартошик.

Попит на консультації зріс

У медичних обʼєднаннях фіксують, що після запуску нових правил зріс попит як на первинну, так і на спеціалізовану допомогу.

«На 10% зросла кількість звернень до вузьких спеціалістів і в межах 20% – до сімейних лікарів. Система уже функціонує як єдине ціле. Тобто працівники реєстратур і кол-центрів мають доступ до всіх медзакладів міста, вони можуть бачити, де є вільний спеціаліст. Тож якщо за певною адресою потрібного лікаря немає, пацієнта можуть перескерувати», – пояснив директор Другого медоб’єднання Львова Василь Трунквальтер.

У Першому медичному обʼєднанні Львова також фіксують збільшення звернень пі запровадження нових правил роботи поліклінік. За словами заступника директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Володимира Федорова, кількість дзвінків до медичних закладів зросла приблизно на 30%, а кількість звернень пацієнтів – на 15%.

«Ми зараз активно працюємо над збільшенням штату: як рецепції, так і кол-центру. Основну увагу приділяємо кабінетам спеціалізованої лабораторної допомоги, які ми запровадили, де пацієнт може отримати допомогу вже і зараз за напрямком хірургічним і терапевтичним. Щодо аналізів – ми відкрили додатковий пункт забору крові, бо це затребувана послуга для наших пацієнтів, аналіз крові загальний і біохімічний, тому черг у нас немає», – розповів Володимир Федоров.

2-га поліклініка: послуг стало більше

У 2-й міській поліклініці за період з другого до п’ятого березня надали 4051 медичну послугу. Для порівняння: за аналогічний період 2025 року було 3811 послуг. Тобто йдеться про зростання приблизно на 6-7%.

Додатково у кабінетах чергових лікарів з другого до восьмого березня прийняли 167 пацієнтів, з них 51 – у кабінеті чергового лікаря хірургічного профілю і 116 – терапевтичного профілю. Як зазначає керівниця закладу Катерина Походай, перший тиждень показав одночасно і сильні сторони нової моделі й виклики. З одного боку, поліклініка змогла надати допомогу більшій кількості людей, відкрила кабінети чергового лікаря терапевтичного і хірургічного профілів, збільшила графік людей, відкрила кабінети чергового лікаря терапевтичного і хірургічного профілів, збільшила графік роботи лікарів, запровадила попередній обдзвін пацієнтів для підтвердження запису, а також почала підсилювати кадровий склад – зокрема вже прийняли на роботу лікаря-кардіолога і триває добір нових працівників.

З іншого боку, зросло навантаження на лікарів, медсестер, реєстраторів і кол-центр. У закладі наголошують: усі звернення були опрацьовані впродовж доби, пацієнтам надали розʼяснення, а питання – закрили.

3-тя поліклініка: більше досліджень і нові можливості запису

У 3-й міській поліклініці Львова за перший тиждень роботи у новому форматі також фіксують збільшення звернень пацієнтів. Кількість звернень зросла на 3-5%, а кількість лабораторних досліджень – на 12%. Щоб забезпечити швидший доступ до медичних послуг, у поліклініці підсилили роботу реєстратури та комунікацію з пацієнтами. Зокрема, прийняли на роботу двох додаткових реєстраторів, а кількість телефонних ліній для запису збільшили з чотирьох до п’яти.

Також у закладі організували живу чергу на лабораторні дослідження, визначили години прийому у порядку живої черги на рентген-обстеження та консультації вузьких спеціалістів, а також відкрили кабінети чергового лікаря терапевтичного та хірургічного профілів, де пацієнти можуть отримати консультацію без попереднього запису.

Як зазначає керівник закладу Мирослав Дроник, важливою зміною стало те, що працівники реєстратури отримали доступ до графіків інших медичних закладів.

«Якщо у нас немає можливості записати пацієта до вузького спеціаліста у потрібний термін, реєстратор може одразу запропонувати запис в інший комунальний медзаклад міста. Це допомагає людям швидше отримати консультацію і зменшує навантаження на окремі поліклініки», – пояснив Мирослав Дроник.

У поліклініці також підсилили діагностичні можливості: лікаря, який проводить ехокардіографію (ЕХО-КГ), перевели на повну ставку, а роботу сімейних лікарів організували так, щоб збільшити кількість консультацій без зайвих скерувань до вузьких спеціалістів.

За словами керівника закладу, скарг на роботу реєстратури, кол-центру чи лікарів-спеціалістів за цей період не надходило.

«Перший тиждень показав, що система працює. Ми бачимо невелике зростання звернень, але без перевантаження. Головне завдання зараз – організувати роботу так, щоб пацієнт міг отримати допомогу швидко і без зайвих барʼєрів», – додав Мирослав Дроник.

4-та поліклініка: більше звернень і активність у кабінетах чергового лікаря

З першого дня впровадження нових правил у 4-й поліклініці фіксували помітне зростання кількості пацієнтів, які зверталися до кабінету чергового лікаря. Найбільший ажіотаж був на початку тижня та у вихідні. При цьому графік роботи поліклініки фактично не змінився – тут і раніше працювали до 20:00 та чергували у вихідні, однак зараз більше пацієнтів знають про доступність послуг у ці дні.

З другого до шостого березня було проведено 9060 прийомів, 620 пацієнтів прийняли в кабінеті чергового лікаря. Ще 99 пацієнтів отримали допомогу чергового лікаря в суботу та неділю. За аналізом дзвінків до поліклініки, звернення щодо «24 годин» здебільшого стосувалися запису до вузьких спеціалістів: травматолога, гастроентеролога, ревматолога. Кількість вхідних дзвінків теж зросла порівняно з попереднім тижнем – з 5529 до 6490.

За словами реєстраторів, побільшало випадків, коли пацієнти телефонували й скасовували заплановані візити, якщо у них змінювалися плани.

В межах дії нових правил в поліклініці відкрили додаткові кабінети чергового лікаря, кабінет лікаря терапевтичного профілю, а також запровадили чергування лікаря хірургічного профілю і лікаря УЗД.

Щодо лабораторних обстежень – збільшилася кількість пацієнтів, які приходять на забір крові за живою чергою, при цьому можливість попереднього запису на аналізи також зберігається.

«Я впевнений, що новий формат роботи буде давати позитивні результати для всієї громади. Єдині правила прийому для усіх поліклінік міста гарантують, що людина не залишиться без медичної допомоги. Чесно скажу, лікарі спершу переживали, чи вдасться впоратися з таким навантаженням. Але, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Усі запити пацієнтів ми опрацьовуємо», – зазначив генеральний директор Максим Павлов.

5-та поліклініка: більше дзвінків, більше прийомів, нові фахівці

У 5-й міській клінічній поліклініці також відзначають збільшення кількості наданих медичних послуг і покращення доступності допомоги для пацієнтів. Так, у порівнянні двох тижневих періодів, до і після запуску нових правил, кількість вхідних дзвінків у кол-центр зросла з 5703 до 6348, а вихідних – з 2216 до 2578. При цьому кількість втрачених дзвінків зменшилася зі 146 до 67, що свідчить про кращу організацію телефонної комунікації навіть на фоні збільшення навантаження.

Також збільшилась кількість пацієнтів, яких прийняли у порядку живої черги:

﻿﻿у кабінеті чергового лікаря та невідкладної медичної допомоги – на 17%;

﻿﻿у травматологічному пункті – на 15,7%; ﻿﻿

у сімейних лікарів – на 11,5%;

﻿﻿у лікарів-спеціалістів – на 14%; ﻿﻿

у лабораторній діагностиці – на 4%.

Як наголошує керівник закладу Олег Малетич, поліклініка вже зробила кілька конкретних кроків, щоб підсилити доступність послуг: працевлаштування лікаря-кардіолога, лікарів УЗД, ендокринолога, невропатолога, ревматолога; відкрила кабінет УЗД у порядку живої черги; забезпечила можливість рентген-обстеження; змінила графік роботи денного стаціонару на дві зміни: з 08:00 до 20:00. Водночас серед основних викликів у закладі називають дефіцит вузьких спеціалістів.

6-та поліклініка: пацієнтів більше, але без ажіотажу

У 6-й міській поліклініці також фіксують збільшення кількості звернень після запровадження нових правил роботи, однак говорять, що ситуація залишається контрольованою і без ажіотажу.

З другого до шостого березня прийнято 1378 дзвінків, тоді як за аналогічний період минулого року їх було 1104. Також за цей час записали на прийом 17 987 пацієнтів, що більше, ніж у той самий період торік.

Як зазначає керівниця закладу Галина Мотульська, збільшення звернень є очікуваним, адже мешканці активно реагують на нові можливості запису та довший графік роботи поліклінік. За її словами, ріст звернень є, але він не є критичним, і колектив закладу справляється з навантаженням. Новий формат роботи дозволяє приймати більше пацієнтів і швидше реагувати на їхні потреби.

Не просто поліклініка, а майбутній лікувально-діагностичний центр

У міськраді наголошують: нинішні зміни – це лише перший етап ширшої трансформації. Після обʼєднання з двома територіальними медичними обʼєднаннями поліклініки мають стати клініко- та лікувально-діагностичними центрами. Це суттєво покращить якість медичної послуги, адже дозволить інтегрувати спільну роботу лікарів поліклінічної ланки та стаціонарів. Для пацієнта це буде зрозуміліший і коротший маршрут: від сімейного лікаря – до вузького спеціаліста, діагностики, стаціонарного лікування чи реабілітації в межах однієї узгодженої системи.

Окремо готують програму фінансової підтримки

Управління охорони здоровʼя спільно з керівниками комунальних медичних підприємств і медичних обʼєднань готують окрему програму фінансової підтримки лікарів та інших медичних працівників, які сьогодні працюють в умовах підвищеного навантаження. Адже вимагати від системи швидкості, гнучкості та нової якості сервісу можна лише тоді, коли вона має достатній кадровий і фінансовий ресурс. Саме тому рішення про доступність безоплатної допомоги доповнюють управлінськими кроками, які мають дати медичним командам більше можливостей працювати якісно і стабільно.

Перший тиждень показав головне: люди очікують доступної медицини

Перші сім днів роботи за новими правилами показали високий запит людей на швидшу медичну допомогу та готовність системи поступово підлаштовуватись під ці потреби. Звісно, є навантаження та організаційні труднощі, потреба в нових кадрах. Але ці зміни вже відбуваються у реальному житті.

Нагадаємо, з другого березня міські поліклініки Львова запрацювали за новими правилами. Ключовим є те, що впродовж 24 годин від моменту звернення мешканець отримує допомогу сімейного або чергового лікаря. Також поліклініки працюють за довшим графіком і навіть у вихідні дні, також запустили окрему медичну гарячу лінію 15-80.

Що змінилося для мешканців?

Ключова зміна – чіткий часовий стандарт доступу до лікаря: прийом або консультація сімейного лікаря чи лікаря вузької спеціалізації, а також планові обстеження за електронним скеруванням – протягом 24 годин від часу звернення. Якщо сімейний лікар тимчасово недоступний, пацієнта скеровують до чергового лікаря, який зобовʼязаний надати консультацію або допомогу у цей же термін. Також у всіх закладах працюють кабінети невідкладних станів із забезпеченням УЗД- обстеження та рентгенографії.

Поліклініки працюють за довшим графіком: ﻿﻿у будні дні: з 08:00 до 20:00 (на годину довше, ніж раніше); ﻿﻿у суботу: з 09:00 до 15:00 (прийматимуть і сімейні лікарі, і вузькі спеціалісти); ﻿﻿у неділю: з 09:00 до 14:00 (прийом сімейних лікарів).

Окрема медична гаряча лінія на базі «Гарячої лінії міста»: фахівці можуть фахово проконсультувати, підказати алгоритм дій або зафіксувати звернення щодо доступності безоплатної допомоги. Медична лінія працює за графіком: ﻿﻿у будні дні: з 08:00 до 20:00; ﻿﻿у суботу: з 09:00 до 15:00; ﻿﻿у неділю не працює.

Загалом у Львові у комунальних закладах працює 447 сімейних лікарів, 27 терапевтів та 24 педіатри, а вузьких спеціалістів – 625. Торік мешканцям надали понад 4 млн консультацій на амбулаторно-поліклінічній ланці, з них майже 700 тис. – дітям.