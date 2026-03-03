Міністр охорони здоров'я віктор Ляшко наголосив, що планове стентування з 2026 року є безоплатне

З 2026 року в Україні планове стентування судин серця є безоплатним. Досі воно було безоплатне лише для пацієнтів у невідкладних станах. Нині цю послугу можна отримати у 79 медичних закладах України. Перелік медзакладів, де її надають, можна знайти за посиланням, повідомив 3 березня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Цю послугу оплачує держава через Програму медичних гарантій, а стент-системи централізовано закуповуються та постачаються в лікарні. У 2026 році, за словами міністра, фінансування кардіологічної допомоги суттєво зросло: 1,5 млрд грн передбачено на допомогу при гострому інфаркті міокарда. Оновлено також підхід до оплати кардіохірургічних втручань, наприклад, тариф на коронарне шунтування при високій складності зріс до 205,6 тис. грн.

«Ішемічна хвороба серця залишається однією з найпоширеніших серцево-судинних патологій в Україні — з таким діагнозом живуть понад 3,6 млн людей. Для частини пацієнтів медикаментозного лікування достатньо, але у випадках значного звуження судин саме планове стентування дозволяє відновити кровотік і зменшити ризик серйозних серцево-судинних подій», – каже Віктор Ляшко.

Міністр стверджує, що медзаклади вже забезпечені необхідними медичними виробами різних типів: 8,5 тисяч стент-систем із лікувальним покриттям для стандартних уражень, 15,6 тисяч — для множинних уражень та близько 12 тисяч стент-систем для лікування складних і кальцинованих уражень коронарних судин. Їх можна використовувати як для ургентних, так і для планових втручань. Пацієнти також можуть перевірити наявність стентів у конкретній лікарні через відкритий дашборд Медичних закупівель України.

Це лише частина централізованих поставок. У 2025 році Медичні закупівлі України закупили понад 76 тисяч стент-систем різних типів. Частину виробів уже доставлено в лікарні, інші надходитимуть упродовж року.

Людям, яким потрібне планове стентування, але у них на це не було грошей, тепер зможуть отримати його безоплатно. Для цього треба звернутися до сімейного або лікуючого лікаря, пройти необхідні обстеження. І якщо будуть покази для отримання стентування, взяти скерування до закладу, де надають таку послугу.

Міністр наголошує, що послуга є безоплатною. Якщо у вас вимагають оплату, радить звертатися на гарячу лінію НСЗУ 16-77 або МОЗ 0 800 505 201.