Тепер з Іванком буле все добре

8-місячний Іванко із Закарпаття народився з критичною вадою серця, через яку задихався вже з перших днів життя. Аби врятувати малюка, спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая провели надскладне 12-годинне кардіохірургічне втручання, яке в Україні більше не виконують у жодному іншому центрі, а у Європі виконуються лише в кількох клініках.

Батьки дізналися, що у сина є вроджена вада серця на третю добу після його народження, коли він раптово почав задихатися та синіти. Маля відразу забрали до реанімації і вже невдовзі терміново перевезли реанімобілем з Мукачівської лікарні до Львова. Спеціалісти лікарні св. Миколая поставили хлопчику точний діагноз: транспозиція магістральних судин, дефект міжшлуночкової перегородки та клапанний стеноз легеневої артерії. Іншими словами, анатомія серця була геть неправильною: все було не на своїх місцях, через що кров не могла нормально циркулювати та насичуватися киснем. З такою важкою гіпоксією малюк довго би не прожив, однак для радикальної операції він був ще надто маленький і слабкий, повідомили у медзакладі.

Аби дитина трохи зміцніла і дожила до операції з коригування вродженої вади, кардіохірурги встановили хлопчику системно-легеневий шунт. Це дало змогу підвищити рівень насичення крові киснем та виграти час. У 8-місячному віці Іванко повернувся до Львова для планового проведення основного втручання. Та за день до операції в хлопчика розвинувся гострий тромбоз шунта.

«Дитині стало різко гірше. В цей момент малюк мав дуже виражений ціаноз – він стрімко синів та задихався. Хлопчика терміново перевели до реанімації, де анестезіологам вдалося стабілізувати стан, але стало зрозуміло, що чекати до ранку не можна. Хірургічну команду посеред ночі терміново викликали з дому», – каже кардіологиня Христина Качур.

Надскладне втручання, яке терміново треба було виконати Іванкові, має назву Double Root Translocation (DRT). В Україні його виконує лише один спеціаліст – завідувач кардіохірургічного відділення львівської лікарні Олександр Ячнік. Під час втручання, кажуть у лікарні, треба висікти обидва артеріальні клапани на спільній площадці та розвернути її на 180 градусів. Це дозволяє поставити клапан аорти на лівий шлуночок, а клапан легеневої артерії на правий – так, як це і має бути. Водночас, аби створити правильний шлях для відтоку крові, треба ще було закрити дуже великий дефект між шлуночками, де бракувало близько 60% стінки.

Ця надважка операція тривала 12 годин. Кардіохірургам вдалося перекроїти серце Іванка та виправити помилку природи. Чому поміж інших методів було обрано один із найскладніших?

«По-перше, на відміну від попередніх методик, DRT дозволяє сформувати ідеально рівний вихід із лівого шлуночка. По-друге, оскільки аортальний клапан залишається на своєму місці, у майбутньому виключається ризик його патологічного розширення. Але найголовнішим здобутком є те, що власний легеневий клапан дитини буде рости разом із нею. Це означає, що хлопчику по мірі росту не доведеться проходити додаткові операції із заміни штучних клапанів», – каже дитячій кардіохірургії пояснює сам Олександр Ячнік.

Нині Іванко добре почувається, став активніший, має 100-відсоткову сатурацію. Його серце добре качає кров, а легені повноцінно насичують її киснем. Тепер з хлопчиком все буде добре.