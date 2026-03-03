Видаленого паразита ідентифікували як Dirofilaria repens

Хірурги видалили з ноги 57-річного мешканця Камінь-Каширського району 15-сантиметрового паразита. Це перший випадок дирофіляріозу на Волині у 2026 році, повідомили 3 березня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Перші симптоми чоловік помітив ще у 2025 році: набряк на нозі, свербіж і печіння. У лютому 2026 року його прооперували та хірургічно видалили паразита довжиною майже 15 см. Лабораторія ідентифікувала збудника як Dirofilaria repens. Наразі стан пацієнта задовільний.

За даними епідеміологічного розслідування, чоловік тривалий час працював на відкритому повітрі в різних регіонах, зокрема за межами області, де його неодноразово кусали комарі. Ймовірно, саме це стало джерелом зараження.

Дирофіляріоз – це паразитарне захворювання, яке передається через укуси інфікованих комарів. Джерелом інфекції є заражені собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини. Людина інфікується випадково, коли під час укусу комар вводить личинки під шкіру. Інкубаційний період може тривати від одного місяця до двох років, а паразит здатен виростати до 14–15 см і мігрувати під шкірою.

Захворювання часто маскується під кісту чи алергічне запалення. Серед симптомів – ущільнення, що поступово збільшується, свербіж, печіння, набряк та відчуття руху під шкірою. Остаточний діагноз встановлюють після хірургічного видалення паразита.

Упродовж 2020–2025 років на Волині зареєстрували 12 випадків дирофіляріозу, з них три – у 2025 році. Медики зазначають, що ризик укусів комарів зберігається навіть узимку, оскільки комахи можуть зимувати у підвалах будинків.

Фахівці радять використовувати репеленти, встановлювати протимоскітні сітки, стежити за санітарним станом підвалів та регулярно обробляти домашніх тварин від паразитів. У разі появи ущільнення чи відчуття руху під шкірою слід негайно звернутися до лікаря.